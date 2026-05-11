Khởi tố vợ chồng sản xuất, buôn bán nước hoa giả

Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hải và khởi tố Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973, ngụ xã Thạnh An, TP Cần Thơ); đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP.HCM, vợ Hải) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây được xác định là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài do Hải và Thủy tổ chức thực hiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động sản xuất nước hoa giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hải và Thủy khai nhận thành lập Công ty TNHH HALOVA tại TP.HCM từ năm 2018, do Hải đứng tên giám đốc, đăng ký sản xuất một số dòng nước hoa.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, hai đối tượng còn tổ chức sản xuất nước hoa giả mang nhiều thương hiệu nổi tiếng như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, GUCCI, MARC JACOB, LELABO… bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đặt mua chai lọ, bao bì, nhãn mác, hóa chất tạo mùi tại chợ Kim Biên và trên mạng xã hội, sau đó mang về nơi thuê tại TP Bà Rịa (nay thuộc TP.HCM) trực tiếp pha chế, đóng gói sản phẩm.

Đến tháng 11/2025, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hải và Thủy vận chuyển toàn bộ máy móc, nguyên liệu cùng hàng hóa về 3 địa điểm tại xã Thạnh An, TP Cần Thơ để tiếp tục sản xuất và tiêu thụ nước hoa giả.

Cơ quan điều tra xác định, từ thời điểm chuyển về Cần Thơ đến khi bị phát hiện, các đối tượng còn thay đổi bao bì, nhãn hiệu cũ; bơm thêm dung dịch hoặc thay nước hoa mới vào các chai bị thiếu hụt, đổi màu để đóng gói thành phẩm bán cho khách hàng qua mạng xã hội.

Các sản phẩm được bán với giá từ 55.000 - 220.000 đồng/chai, chủ yếu giao cho khách bằng hình thức chuyển phát nhanh.