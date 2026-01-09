Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả

  • Thứ sáu, 9/1/2026 14:28 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc - Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất.

3 địa điểm nằm tại ấp Phụng Quới A (xã Thạnh An, TP Cần Thơ) do L.V.H. (SN 1973) và vợ là V.T.T. (SN 1985) tổ chức thực hiện. Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét.

Boc go duong day, san xuat, buon ban, nuoc hoa gia, Cong ty HALOVA, Doanh nghiep HALOVA, Giam doc HALOVA, Ke toan HALOVA, Tru so HALOVA anh 1

Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét.

Quá trình khám xét, các đơn vị chức năng đã tạm giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm: hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, LELABO...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 04 máy dùng chuyên dụng để sản xuất nước hoa.

Qua đấu tranh, làm việc với L.V.H. và V.T.T. khai nhận để nhằm che giấu hành vi sản xuất nước hoa giả, năm 2018, H. có thành lập Công ty TNHH HALOVA do H. làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa với nhiều nhãn hiệu, đồng thời tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Boc go duong day, san xuat, buon ban, nuoc hoa gia, Cong ty HALOVA, Doanh nghiep HALOVA, Giam doc HALOVA, Ke toan HALOVA, Tru so HALOVA anh 2

Cơ quan chức năng khám xét nơi cất giấu nước hoa giả.

Toàn bộ số nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là do H. và T. đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên, TP.HCM và trên mạng xã hội về nhà thuê tại TP Bà Rịa , tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường song song với nước hoa do Công ty TNHH HALOVA sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Boc go duong day, san xuat, buon ban, nuoc hoa gia, Cong ty HALOVA, Doanh nghiep HALOVA, Giam doc HALOVA, Ke toan HALOVA, Tru so HALOVA anh 3

Tang vật thu giữ.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, H. và T. đã vận chuyển toàn bộ số tang vật trên về để tại 3 địa điểm nhà của L.V.H. và người thân tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, TP Cần Thơ nhằm mục đích tiếp tục tiêu thụ sản phẩm nước hoa giả đã sản xuất, đồng thời lắp đặt các máy móc, thiết bị để tiếp tục sản xuất nước hoa giả.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cong-an-tp-can-tho-boc-go-duong-day-san-xuat-buon-ban-nuoc-hoa-gia-i793578/

Văn Đức - Khánh Linh/Công an nhân dân

Bóc gỡ đường dây sản xuất buôn bán nước hoa giả Công ty HALOVA Doanh nghiệp HALOVA Giám đốc HALOVA Kế toán HALOVA Trụ sở HALOVA Cần Thơ Bóc gỡ đường dây sản xuất buôn bán nước hoa giả Công ty HALOVA Doanh nghiệp HALOVA Giám đốc HALOVA Kế toán HALOVA Trụ sở HALOVA

    Đọc tiếp

    Bat tam giam doi tuong dam o voi chau vo hinh anh

    Bắt tạm giam đối tượng dâm ô với cháu vợ

    58 phút trước 13:56 9/1/2026

    0

    Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Hoàng (SN 1983, quê phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý