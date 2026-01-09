Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt tạm giam đối tượng dâm ô với cháu vợ

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Hoàng (SN 1983, quê phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, cháu T. (sinh ngày 14/2/2008, quê TP Cần Thơ) là cháu ruột của chị L. (SN 1986, vợ của Trần Thanh Hoàng), được Hoàng và chị L. nuôi dưỡng từ năm 2010, tại ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trần Thanh Hoàng.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 21/11/2021, Hoàng đã 4 lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T. tại căn nhà vợ chồng Hoàng thuê tại xã An Phước, thì chị L. phát hiện đến cơ quan Công an trình báo. Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Trần Thanh Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng để xử lý đối tượng.

