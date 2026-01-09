Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk nhận mức án 8 năm tù

Sáng 9/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội "Nhận hối lộ", phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Cùng tội danh trên, bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cũng bị tuyên phạt 8 năm tù, phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Về tội "Đưa hối lộ", bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn) bị tuyên phạt 30 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng, bị Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị tuyên phạt 18 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức. Bị cáo Hải, Chương đưa hối lộ để nhằm mục đích được trúng thầu để thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của Hải, Chương đã thực hiện dự án về cơ bản theo đúng tiến độ, được nghiệm thu, thanh toán đạt đến 98% khối lượng công việc. Bản kết luận điều tra đã xác định không có thiệt hại thông qua hoạt động đấu thầu.

Tòa xét mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ là vì mong muốn Doanh nghiệp có trúng thầu, có việc để làm. Sau khi trúng thầu các Doanh nghiệp của các bị cáo này không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu.

Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn đều là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh, có bề dày thành tích trên địa bàn, có năng lực, hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp này đều được Cơ quan thuế của tỉnh ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật thuế; được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc khi thực hiện công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Công ty An Nguyên và Công ty Sài Gòn cũng có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua công tác đóng góp xây nhà cho người nghèo, mỗi doanh nghiệp đã đóng góp tiền xây 2 căn nhà năm 2023. Tòa xét đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Hải, Chương.