Tịch thu xe của nam thanh niên 'bốc đầu', quay clip khoe trên TikTok

  • Thứ sáu, 9/1/2026 09:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM xử phạt, tịch thu xe máy của nam thanh niên có hành vi "bốc đầu" xe, quay clip đăng TikTok để khoe với bạn bè.

Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) xử lý trường hợp lái xe máy "bốc đầu" trên đường gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, ngày 31/12/2025, thông qua tin phản ánh trên mạng xã hội đăng tải nội dung một nam thanh niên lái xe máy "bốc đầu" trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an phường để làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm đối với hành vi xem thường pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Co dau, chu re, Nem mam tom, Trong ngay cuoi anh 1

Thanh niên lái xe máy "bốc đầu" và người đăng tải thông tin đến cơ quan Công an trình diện.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã xác định được người cầm lái phương tiện trong đoạn clip và người đăng tải video này lên mạng xã hội và mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người vi phạm thừa nhận đã sử dụng xe máy chạy bằng một bánh do mình đứng tên chủ sở hữu và được bạn quay phim lại. Đồng thời, người bạn của thanh niên này đã chỉnh sửa và đăng trên trang TikTok cá nhân nhằm mục đích để chơi và khoe với bạn bè.

Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", "Không có giấy phép lái xe" tịch thu phương tiện và phạt 7 triệu đồng.

Còn người đăng tải đoạn phim trên trang cá nhân đã thực hiện cam kết không quay và đăng tải lên mạng xã hội những nội dung tương tự.

Hồi tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cũng tịch thu phương tiện của nam thanh niên đăng tải video "bốc đầu" xe môtô trên mạng xã hội TikTok.

Cụ thể, ngày 14/10, qua công tác nắm tình hình trên mạng, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok tên "Triệu Nhỏ" (ID: voquoctrieu2009) đăng 2 video với lượng tương tác cao. Trong đó, một video ghi cảnh lái xe chạy bằng một bánh, video còn lại quay nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự an toàn giao thông.

Qua xác minh, chủ tài khoản là V.Q.T. (SN 2006, quê Cà Mau), hiện làm nghề sửa xe và sinh sống tại tiệm sửa xe "Triệu Nhỏ" ở khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, TP.HCM. CSGT đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời T. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã lái xe máy BKS 61K1-253.13 chạy bằng một bánh vào khoảng 22h40 ngày 30/9, trên đường Phan Đình Phùng (phường Tân Uyên). Video được vợ T. quay lại, sau đó T. tự đăng lên TikTok cá nhân.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt V.Q.T về 2 hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh" và "Không có Giấy phép lái xe" với tổng mức phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu xe máy theo quy định.

Chủ xe là L.H.M.P. cũng bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện".

Đối với video nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, V.Q.T khai sao chép từ trang khác rồi đăng lại, không xác định được người điều khiển và địa điểm quay. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, truy nguồn video và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý theo quy định.

Như Thúy/VTC News

