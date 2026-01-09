Khởi tố đối tượng mua trôi nổi khóa Việt - Tiệp giả mang đi tiêu thụ

Công an xã Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng giả là các sản phẩm khóa Việt - Tiệp.

Công an xã Thường Xuân xác định từ tháng 12-2025, Ngọc đã điều khiển ôtô biển kiểm soát 34C-401.31 lưu thông trên địa bàn xã và có các hoạt động giao dịch hàng hóa bất thường.

Tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện của Nguyễn Văn Ngọc, lực lượng Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 419 sản phẩm khóa các loại.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều dán nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp một nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc cùng số sản phẩm giả.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ngọc thừa nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai của đối tượng, toàn bộ số hàng trên là hàng giả, được thu mua với giá thành thấp từ các nguồn trôi nổi, sau đó đem đi tiêu thụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để kiếm lời.

Bằng cách trà trộn hàng giả, giá rẻ hơn hàng thật, đối tượng đã đánh vào tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.