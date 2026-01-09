Tạm giữ gần 900 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc

Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh rượu do ông L.P.L làm chủ, đang kinh doanh tại địa chỉ tại Thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai.
Cơ sở kinh doanh đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật.
Gần 900 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng trong 44 can nhựa (20 lít/can). Trên bao bì sản phẩm không thể hiện xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số rượu nêu trên.
Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 26.400.000 đồng. Đội QLTT số 9 lập hồ sơ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.
