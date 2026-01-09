Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng điều hành 103 website, đăng hơn 7.000 video khiêu dâm

  • Thứ sáu, 9/1/2026 06:40 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố đối tượng điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video khiêu dâm, đồi trụy.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", đồng thời can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Dieu hanh 103 website, 7.000 video khieu dam anh 1

Đối tượng Lê Minh Hiến.

Theo đó, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hành vi của đối tượng được pháp luật quy định là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://anninhthudo.vn/khoi-to-doi-tuong-dieu-hanh-103-website-dang-tai-hon-7000-video-khieu-dam-doi-truy-post634907.antd

Tuệ Nhi/An ninh thủ đô

