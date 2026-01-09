Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng năm 2014, do cần tiền sử dụng và chi tiêu cá nhân, Vũ Thị Thu Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết về việc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội (nơi bị cáo làm việc và giữ chức vụ Phó giám đốc) có các chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng.

Theo lời nữ bị cáo này, Eximbank có chương trình gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Eximbank; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên, với lãi suất cao 7,5-32%/ năm; nhận tiền quà "chăm sóc khách hàng" có giá trị lớn…

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo thông tin bị cáo Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi. Bị cáo đề nghị khách hàng chuyển tiền cho mình, sau đó bị cáo sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng của Ngân hàng cho họ.

Đồng thời, Vũ Thị Thu Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng. Nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà Nhung gọi là "công ty sân sau" của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.

Thực tế, công ty trên do chính Nhung thành lập và nhờ người tên Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng giám đốc. Nữ Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình, mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.

Thời gian ký quỹ ngắn, dao động trong các mốc 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch 10-14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối mà Nhung đưa ra, bị cáo đã không thực hiện như cam kết. Cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, tài liệu điều tra xác định bị cáo đã làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình như: Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ tại Ngân hàng Eximbank.

Các tài liệu giả trên được Nhung dùng đưa cho các bị hại với mục đích để "con mồi" tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho bà Nhung, rồi bị chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, cựu Phó giám đốc Eximbank, Chi nhánh Ba Đình đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khoảng 100 người bị hại với tổng số hơn 2.705 tỷ đồng .

Đây là số tiền mà những người bị hại đã tin tưởng gửi cho bà Nhung để gửi tiết kiệm, mua trái phiếu, giữ hộ tiền mặt, gửi tiền ký quỹ đầu tư mua bán thanh lý đấu giá các tài sản nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.

Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định được 46 người bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng . Bị cáo Nhung đã dùng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại do bị cáo nại ra với tổng số tền hơn 477 tỷ đồng .

Hiện, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình Vũ Thị Thu Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là hơn 311 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục hậu quả.