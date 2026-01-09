'Chi phí ngầm' để được bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm

Quá trình đăng kiểm, một số lần phương tiện của khách bị trả về do lỗi đèn xi nhan..., do vậy nhiều bị cáo khác hiểu việc chung chi là "chi phí ngầm" để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Chiều 8/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (Trung tâm 50-04V) TP.HCM tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo.

Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm 50-04V) được cho là người đưa ra chủ trương cho đăng kiểm viên tại trung tâm nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm nhằm tăng nguồn thu cũng như có tiền để ngoại giao, tiếp khách…, nên phải chịu trách nhiệm hình sự chung về hành vi nhận hối lộ với tổng số 6,3 tỷ đồng , trong đó Hải hưởng lợi số tiền 570 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải (ngoài cùng bên phải ảnh) và các đồng phạm tại tòa.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Hải khai để có số tiền chi ngoại giao bị cáo đồng ý cho các đăng kiểm viên nhận tiền. Tuy nhiên, bị cáo Hải cho rằng không chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Thực tế, bị cáo có kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi vi phạm. "Bị cáo nghĩ khi xong các chủ phương tiện bồi dưỡng cho anh em", bị cáo Hải khai.

Chủ trương mà bị áo Hải đưa ra là hàng tuần các chuyền phải đưa cho Hải số tiền 10 triệu đồng, sau tăng số tiền lên 13 triệu đồng vì đến tháng 3/2022, Hải biết được Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương các Trung tâm đăng kiểm khối V hàng tháng phải chung chi cho Hà 8.000-11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt, nên bị cáo Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyền tăng tiền đưa hàng tuần.

Bị cáo Hải khai Trung tâm 50-04V chung chi cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình số tiền 650 triệu đồng, Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, người kế vị Trần Kỳ Hình) số tiền 390 triệu đồng. Trong đó, mỗi tháng bị cáo Hải đưa cho ông Đặng Việt Hà 30 triệu đồng, nhưng ông Hà chỉ thừa nhận nhận của ông Hải 20 triệu/tháng.

Các bị cáo tại tòa ngày 8/1.

Ngoài ra, bị cáo Hải phải chi tiền cho các chi phí cuối năm, gặp mặt, lễ tết... Cựu Giám đốc Trung tâm cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 570 triệu đồng.

Bị cáo Chu Đình Hiệp (Phó giám đốc trung tâm đăng kiếm 50-04V) thừa nhận hành vi như cáo trạng. Theo cáo trạng, bị cáo Hiệp thống nhất chủ trương của ông Hải, cùng các đăng kiểm viên ăn chia số tiền nhận hối lộ, thu lợi bất chính 570 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên) thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng. Bị cáo Dũng là đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 3, 4 đã truyền đạt lại cho các đăng kiểm viên trong chuyền cùng thống nhất chủ trương của ban giám đốc nhận tiền để bỏ qua lỗi trong quá trình kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái pháp luật cho các phương tiện.

Bị cáo Dũng khai ông Hải xin tiền tiếp khách. Ông Hải nói mỗi ngày cố gắng cho ông Hải xin 2 triệu đồng để tiếp khách, sau này cố gắng tăng thêm xíu nữa. Nguồn tiền thường do khách hàng, môi giới cho. Tổng cộng bị cáo Dũng và các đăng kiểm viên trong chuyền nhận hơn 1,8 tỷ đồng .

Tương tự, bị cáo Tạ Công Nghĩa (đăng kiểm viên) là đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 1, đã truyền đạt lại cho các đăng kiểm viên trong chuyền cùng thống nhất chủ trương của ban giám đốc nhận tiền để bỏ qua lỗi trong quá trình kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái pháp luật cho phép phương tiện. Trong đó, bị cáo Nghĩa và các đăng kiểm viên trong chuyền số 1 đã nhận hơn 2 tỷ đồng .

Trong số các bị cáo, bị cáo Phạm Văn Ngon (nhân viên Công ty Tốc Độ) đã có hành vi thỏa thuận đưa hối lộ cho Tạ Công Nghĩa 29 lần với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng để được đăng kiểm nhanh, bỏ qua lỗi khi kiểm định xe của công ty.

Tại tòa, bị cáo Ngon thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ngon cho rằng trước đó có một số lần xe bị trả về do lỗi đèn xi nhan... nên bị cáo và nhiều bị cáo khác hiểu rằng việc chung chi là "chi phí ngầm"

Hầu hết đăng kiểm viên đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Cáo trạng xác định để bỏ qua các lỗi vi phạm cho các phương tiện, các bị cáo trong vụ án đã đưa và nhận hối lộ tổng số tiền 6,3 tỷ đồng .