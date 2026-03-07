Phòng CSKT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm bị hại trong vụ sản xuất, buôn bán nước hoa giả xảy ra tại hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT với các thương hiệu: "TAIF EMARAT", "IVY DUBAI", "IVY PARFUM".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra năm 2023, 2024 tại hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT, địa chỉ tại phường Bình Phước, do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện.

Sản phẩm nước hoa giả bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai phát thiện, triệt phá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tuợng Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thành lập hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT để sản xuất nước hoa giả về nguồn gốc xuất xứ rồi quảng cáo bán cho nhiều người trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok shop và Shopee với tên thương hiệu là "TAIF EMARAT", "IVY DUBAI", "IVY PARFUM".

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua các sản phẩm nước hoa nêu trên của hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT biết, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc điều tra viên Phạm Hùng Anh để trình báo, cung cấp tài liệu và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn để tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20/3/2026.