Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tai nạn liên hoàn

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ tài xế có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở gây tai nạn liên hoàn, khiến 3 người nhập viện.

Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà vào tối ngày 6/3/2026.

Theo đó, khoảng 18h49’ ngày 6/3/2026, ông N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe môtô.

Hiện trường vụ việc.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tài hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.