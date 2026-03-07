Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tai nạn liên hoàn

  • Thứ bảy, 7/3/2026 16:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ tài xế có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở gây tai nạn liên hoàn, khiến 3 người nhập viện.

Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà vào tối ngày 6/3/2026.

Theo đó, khoảng 18h49’ ngày 6/3/2026, ông N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ôtô và 3 xe môtô.

tai nan lien hoan anh 1

Hiện trường vụ việc.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tài hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trọng Phú/VOV.VN

