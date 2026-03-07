Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quấn ‘cỏ’ cho nhóm nhậu sử dụng, nam thanh niên bị bắt

  • Thứ bảy, 7/3/2026 16:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với một nam thanh niên ở phường Đồng Hới vì hành vi tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy là cần sa.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Ngọc Đẳng (SN 1995, trú TDP 7 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Quan ‘co’ anh 1

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Hà Ngọc Đẳng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h30 ngày 31/10/2025, trong lúc ăn nhậu cùng nhóm bạn, Đẳng đã lấy cần sa dạng thảo mộc chuẩn bị từ trước, trộn với thuốc lá rồi dùng giấy OCB quấn thành hai điếu “cỏ”. Sau đó, Đẳng đưa cho bốn người trong nhóm cùng sử dụng và bản thân cũng tham gia hút.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Đồng Hới phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cả 5 người đều dương tính với chất ma túy cần sa (THC). Công an phường Đồng Hới đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, ma túy cần sa (thường gọi là “cỏ”) có xu hướng len lỏi trong một bộ phận giới trẻ do hình thức sử dụng tương tự thuốc lá nên dễ bị lôi kéo, thử nghiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng cần sa có thể gây ảo giác, ảnh hưởng hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi và dẫn đến các vi phạm pháp luật.

Quan ‘co’ anh 2

Ma tuý cần sa có xu hướng len lỏi trong giới trẻ. Ảnh minh hoạ.

Công an địa phương khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về tác hại của ma túy; đồng thời cảnh báo thanh thiếu niên không thử nghiệm hoặc tham gia sử dụng các loại chất kích thích trái phép.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Hoàng Nam/Tiền Phong

Quấn ‘cỏ’ Quảng Trị ma túy khởi tố sử dụng trái phép

