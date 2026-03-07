Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện 24 bánh nghi là ma túy trôi dạt trên biển Kê Gà

  • Thứ bảy, 7/3/2026 12:16 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một người dân trong lúc nhặt ve chai tại khu vực biển Kê Gà, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện túi ni lông chứa 24 bánh nghi là ma túy trôi dạt vào bờ.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra và làm rõ vụ phát hiện một túi ni lông chứa nhiều bánh, nghi là ma túy trôi dạt vào khu vực biển.

Các gói bánh hình chữ nhật chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/3, một người đàn ông trong lúc nhặt ve chai tại khu vực biển Kê Gà (thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng), phát hiện một túi ni lông nên mang về kiểm tra.

Khi mở ra, người này phát hiện bên trong có nhiều bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín. Qua kiểm tra ban đầu, trong túi có tổng cộng 24 bánh, mỗi bánh nặng khoảng 1kg. Một số bánh đã bị vỡ để lộ lớp bột tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thu giữ toàn bộ tang vật.

Số bánh nghi ma túy đã được niêm phong và đưa đi giám định để xác định chủng loại. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số tang vật trôi dạt vào bờ biển.

https://tienphong.vn/phat-hien-24-banh-nghi-la-ma-tuy-troi-dat-tren-bien-ke-ga-post1825529.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

ma túy Lâm Đồng túi ni lông biển Kê Gà trôi dạt

