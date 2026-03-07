Hai cán bộ Hải quan nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng

Công ty Hùng Phương chi 1,5 tỷ đồng để hàng hóa được thông quan, nhưng Tuân báo lại với cấp trên là Việt rằng, doanh nghiệp chỉ chi 800 triệu đồng và Việt đồng ý giúp doanh nghiệp làm sai.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 2 cựu cán bộ Hải quan và một cựu cán bộ Cục Quản lý dược Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ".

Đó là các bị can: Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng Phòng Giám sát 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế).

Bị can Nguyễn Thế Việt.

Kết thúc quá trình điều tra, bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) bị đề nghị truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Hành vi của Mạnh là cùng đồng phạm mở nhiều doanh nghiệp khác nhau, tổ chức sản xuất sữa cùng các mặt hàng thực phẩm chức năng. Nhiều sản phẩm trong hệ thống các công ty của Mạnh bị cơ quan kiểm định đánh giá "có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với công bố, là hàng giả".

Cơ quan điều tra kết luận, Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng , qua đây thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng . Ngoài ra, Mạnh vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ số tiền hơn 4,5 tỷ đồng .

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, để chủ động sản xuất cho hai nhà máy của mình, Mạnh chỉ đạo Công ty Hùng Phương dưới quyền nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc. Tháng 3/2023, Công ty Hùng Phương mở tài khai hải quan ở Phú Thọ, nhập khẩu hàng Chondroitin, khai báo là nguyên liệu thực phẩm.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Thời điểm đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) có văn bản nêu rõ, nguyên liệu bán thành phẩm Chondroitin thuộc danh mục "Nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất và bán thành phẩm thuốc". Do vậy, Công ty Hùng Phương khai báo mặt hàng trên là nguyên liệu thực phẩm không đúng quy định của Bộ Y tế nên cần kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, tháng 11/2023, Công ty Hùng Phương tiếp tục nhập khẩu 4 lô hàng, khai báo nguyên liệu thực phẩm chức năng, gồm một lô có chất Chondroitin Sulfate Sodium, nhưng không được thông quan.

Để tìm cách tháo gỡ, Mạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hòa (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Công ty Hùng Phương) tìm người giúp. Hòa đã gặp bị can Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là Phó trưởng Phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Tuân trao đổi với Hòa nội dung, sẽ hỏi ý kiến bộ phận chuyên môn phụ trách trực tiếp rồi báo lại. Sau đó, Tuân gặp bị can Nguyễn Thế Việt, khi đó là Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhờ giúp đỡ Công ty Hùng Phương.

Một số mặt hàng được sản xuất từ các công ty của Mạnh.

Bị can Việt nói giúp được và bảo Tuân hỏi doanh nghiệp "chi bao nhiêu?".

Tuân gọi điện cho Hòa hẹn gặp và có mặt Mạnh. Hai bên trao đổi, thống nhất về việc, Công ty Hùng Phương chi 1,5 tỷ đồng để Tuân giúp có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, giải quyết vướng mắc của Công ty Hùng Phương.

Nhưng sau đó, Tuân chỉ báo với Việt rằng: "Số tiền Công ty Hùng Phương chi là 800 triệu đồng". Việt đồng ý và bảo Tuân nói với Công ty Hùng Phương đưa trước 300 triệu đồng để làm việc với Cục Quản lý Dược.

Chiều 14/12/2023, Mạnh đến cổng trụ sở Tổng cục Hải quan đưa cho Tuân 300 triệu đồng như thỏa thuận và hẹn, khi có văn bản của Bộ Y tế sẽ đưa tiếp 1,2 tỷ đồng còn lại.

Tuân cầm tiền vào phòng làm việc của Việt và đưa lại toàn bộ 300 triệu đồng. Nhận tiền, Việt gọi điện trao đổi với bị can Phan Công Chiến, khi đó là Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp dược (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) về việc của Công ty Hùng Phương.

Tiếp đó, Việt ký văn bản gửi Cục Quản lý dược về vướng mắc khi thông quan mặt hàng có chất Chondroitin. Ngày 25/12/2023, Việt nhờ người chuyển 50 triệu đồng cho Chiến. Sau khi nhận tiền, Chiến duyệt văn bản trả lời phía hải quan, trình Phó cục trưởng Cục Quản lý dược ký.

Văn bản này đã giúp cho Công ty Hùng Phương của Mạnh được thông quan hàng tồn và còn được nhập thêm lô hàng mới. Như đã thỏa thuận, sau đó Mạnh chuyển nốt 1,2 tỷ đồng cho Tuân.