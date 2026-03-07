Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Xử lý nhanh người phụ nữ gây rối tại tiệm vàng

  • Thứ bảy, 7/3/2026 12:09 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ngày 7/3, Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với N.T.K.T. (SN 1984, ngụ phường Thới Sơn) về hành vi gây rối tại tiệm vàng trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu, chiều 6/3, T. lái xe máy đến tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho. T. cầm dao trên tay, la hét và đập phá một số tài sản. Bảo vệ cửa hàng đã can ngăn, T. vẫn tiếp tục la hét và đập phá thêm một số tài sản khác.

gay roi anh 1

N.T.K.T. tại Cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Công an phường Mỹ Tho cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có mặt, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở.

Qua làm việc ban đầu, T. đã thừa nhận hành vi la hét, đập phá tài sản vì mâu thuẫn với cửa hàng trong việc mua bán nữ trang. Quá trình xác minh, T. là đối tượng khuyết tật nặng và đang nhận trợ cấp hàng tháng.

Công an phường Mỹ Tho phối hợp với các lực lượng có liên quan đưa T. đi xác định tình trạng tâm thần, xử lý vụ việc theo quy định.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải tạt đầu làm 3 người đi xe máy ngã

Đại diện VKSND Khu vực 3 (TP Hà Nội) cho biết đơn vị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Phương (SN 1987; thường trú tại phường Hoàng Mai) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

23:03 3/3/2026

Tạm giữ tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ôtô tải

Tài xế ôtô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ khiến các nạn nhân suýt ngã vào gầm xe tải bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

09:36 3/3/2026

Tàn tiệc 'khai xuân', nhóm côn đồ gây hấn giết người

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

05:24 2/3/2026

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dong-thap-xu-ly-nhanh-nguoi-phu-nu-gay-roi-tai-tiem-vang-i798750/

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

gây rối Đồng Tháp tiệm vàng tài sản đập phá

    Đọc tiếp

    Quan ‘co’ cho nhom nhau su dung, nam thanh nien bi bat hinh anh

    Quấn ‘cỏ’ cho nhóm nhậu sử dụng, nam thanh niên bị bắt

    2 giờ trước 16:06 7/3/2026

    0

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với một nam thanh niên ở phường Đồng Hới vì hành vi tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy là cần sa.

    Thu doan cua 'ong trum' thuc pham chuc nang gia hinh anh

    Thủ đoạn của 'ông trùm' thực phẩm chức năng giả

    4 giờ trước 13:49 7/3/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án "Sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý