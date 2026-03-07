Xử lý nhanh người phụ nữ gây rối tại tiệm vàng

Ngày 7/3, Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với N.T.K.T. (SN 1984, ngụ phường Thới Sơn) về hành vi gây rối tại tiệm vàng trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu, chiều 6/3, T. lái xe máy đến tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho. T. cầm dao trên tay, la hét và đập phá một số tài sản. Bảo vệ cửa hàng đã can ngăn, T. vẫn tiếp tục la hét và đập phá thêm một số tài sản khác.

N.T.K.T. tại Cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Công an phường Mỹ Tho cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có mặt, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở.

Qua làm việc ban đầu, T. đã thừa nhận hành vi la hét, đập phá tài sản vì mâu thuẫn với cửa hàng trong việc mua bán nữ trang. Quá trình xác minh, T. là đối tượng khuyết tật nặng và đang nhận trợ cấp hàng tháng.

Công an phường Mỹ Tho phối hợp với các lực lượng có liên quan đưa T. đi xác định tình trạng tâm thần, xử lý vụ việc theo quy định.