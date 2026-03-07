Công an phường 'không hoàn thành nhiệm vụ' nếu để tái diễn lấn vỉa hè

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội ra "tối hậu thư": Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với Trưởng Công an phường, xã đó".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của UBND Thành phố về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Sau khi nghe báo cáo tại hội nghị và xem phóng sự, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã gay gắt phê bình thái độ làm việc hời hợt, thiếu bao quát của một số chỉ huy Công an phường, xã.

"Hình ảnh vi phạm rõ ràng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tại sao Công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được? Không thể có chuyện thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, những chỗ nào lơ là, để vi phạm tái diễn dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ!" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Để tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", Giám đốc Công an TP Hà Nội giao trực tiếp cho Phòng Tham mưu và các phòng nghiệp vụ liên quan lập danh sách theo dõi sát sao, chấm điểm thi đua hàng tháng đối với từng địa bàn.

"Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với Trưởng Công an phường, xã đó" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ra "tối hậu thư".

Bên cạnh đó, Trung tướng Tùng cũng chỉ rõ, "bức tranh" trật tự đô thị không thể sáng lên nếu các cấp chính quyền chỉ "khoán trắng" cho lực lượng Công an.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường phải lập tức rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố". Tuyến phố nào, ngõ nào giao cho tổ công tác nào phụ trách thì cá nhân đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên khi để xảy ra tình trạng "bày bán hàng tràn lan, vắng bóng lực lượng chức năng là tái vi phạm".

Nhìn nhận việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã ăn sâu thành thói quen xấu của một bộ phận người dân, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, để xử lý triệt để và bền vững, cơ sở phải huy động sức mạnh tổng hợp từ lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ đến các đoàn thể.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao các phòng nghiệp vụ khẩn trương "tiếp sức" lực lượng cơ sở từ việc hỗ trợ kết nối hệ thống camera AI phục vụ "phạt nguội", đến việc hướng dẫn, tìm quỹ đất bố trí bến bãi giữ phương tiện vi phạm...

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, việc giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì. Tuyệt đối không được làm theo kiểu "đánh trống bỏ dùi", chỉ ra quân gắt gao trong các đợt cao điểm rồi lại buông lỏng.

Cụ thể, đối với các tuyến đường, tuyến phố đã được giải tỏa, làm sạch về trật tự đô thị, trật tự công cộng, yêu cầu đặt ra là "làm đến đâu, sạch đến đó và phải giữ bằng được". Đồng thời chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, mọi vấn đề phát sinh về hạ tầng, lưu lượng phải được phát hiện và phối hợp xử lý triệt để, tận gốc.