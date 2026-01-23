Từ vụ xe Mercedes bị đập phá: Hủy hoại tài sản người khác là phạm pháp

Liên quan đến vụ chiếc ôtô Mercedes bị đập phá khi đỗ ở vỉa hè Hà Nội, nhiều người cho rằng việc đỗ xe có thể gây bức xúc, song hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là phạm pháp và đáng bị lên án.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/1, chiếc xe Mercedes GLC200 sau khi đỗ tại vỉa hè dự án Khu nhà ở Nam Thắng, Hà Nội đã bị người của một trung tâm tiếng Anh cào xước sơn, đập kính lái, đèn... Thiệt hại ước tính khoảng gần 120 triệu đồng. Hiện Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) xác minh, làm rõ vụ việc.

Đáng buồn, sự việc trên không phải hi hữu. Cách đây không lâu tại phường Thủ Đức, TP.HCM cũng xảy ra sự việc tương tự. Chiếc Fortuner đã bị vỡ kính chắn gió, cần gạt nước phía sau, vỡ kính chiếu hậu 2 bên, vỡ đèn xi nhan bên phải, móp méo, trầy xước đuôi sau xe bên phải, móp phía trên vè bánh xe bên trái... sau khi bị đối tượng sống gần đó dùng gậy đập phá xe chỉ vì nhìn "chướng mắt".

Hình ảnh chiếc xe Mercedes GLC200 bị xước, hư hỏng một số chỗ.

Phân tích các vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng về phía người điều khiển phương tiện, theo quy định hiện hành, người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Người điều khiển xe khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện đúng quy định về dừng xe, đỗ xe.

Việc đỗ trước nhà người khác không thuộc trường hợp cấm nếu đỗ xe đúng quy cách và không chắn lối ra vào của chủ nhà, không có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đỗ xe.

Trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến dừng xe, đỗ xe thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Còn với những cá nhân có hành vi phá hoại ôtô, căn cứ vào tình tiết vụ việc, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại, lỗi của từng bên có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết theo pháp luật dân sự. Cho dù vì lý do gì, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án.

Cơ quan công an sẽ triệu tập các bên liên quan lên để lấy lời khai và tiến hành thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, làm rõ lỗi của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là chiếc ôtô.

Trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, theo tại Điều 178 Bộ luật hình sự về Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, người có hành vi đập, phá chiếc xe có thể đối diện với khung hình phạt là 2-7 năm tù.

Bên cạnh đó, người có hành vi cố ý cào xước, bẻ gương, đập kính xe còn phải bồi thường cho chủ xe. Trường hợp chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi làm hư hại chiếc xe phải bồi thường cho công ty bảo hiểm số tiền đã khắc phục thiệt hại từ việc sửa chữa xe.

"Để tránh việc tự đẩy mình vào vòng lao lý, nếu thấy chủ ôtô đỗ xe không đúng quy định, gây khó khăn cho việc đi lại của gia đình mình, chủ nhà có thể liên hệ số điện thoại ghi trên xe để yêu cầu đưa ôtô đi chỗ khác hoặc phản ánh tới chính quyền phường sở tại để được hỗ trợ giải quyết. Chủ nhà không nên vì quá bức xúc mà có hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác kẻo "tiền mất, tật mang", luật sư Lê Hồng Vân đưa ra lời khuyên.