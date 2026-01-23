Phạt 4 người Hàn Quốc đến Cần Thơ tuyển lao động trái phép

Công an Cần Thơ đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân mang quốc tịch Hàn Quốc do có hành vi tổ chức hoạt động tuyển dụng lao động trái phép trên địa bàn phường.

Ngày 22/1, Ủy ban Nhân dân phường Tân An, TP Cần Thơ, cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân mang quốc tịch Hàn Quốc do có hành vi tổ chức hoạt động tuyển dụng lao động trái phép trên địa bàn phường.

Các trường hợp bị xử phạt gồm Wi Changbok (sinh năm 1968), Kim Sangyong (sinh năm 1968), Pak Junho (sinh năm 1985) và bà Lee Sunh (sinh năm 1983). Mỗi người bị phạt 17,5 triệu đồng về hành vi "người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền" theo điểm a khoản 6 Điều 21 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan chức năng đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc các cá nhân trên rút ngắn thời hạn tạm trú và xuất cảnh khỏi Việt Nam sau khi hoàn tất việc chấp hành quyết định xử phạt.

Nhóm người Hàn Quốc tổ chức tuyển lao động trái phép tại quán cà phê trên địa bàn phường Tân An, TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát.

Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý vi phạm hành chính. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, quản lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 10/1/2026, Ủy ban Nhân dân phường Tân An phát hiện nhóm 4 công dân Hàn Quốc đang tổ chức buổi gặp gỡ mang tên "Hội thảo Visa E8-2 năm 2026" tại quán cà phê 389, đường số 1, khu cán bộ giáo viên, phường Tân An.

Buổi gặp gỡ được tổ chức nhằm trao đổi thông tin, phỏng vấn và sơ tuyển lao động thời vụ sang Hàn Quốc, với sự tham gia của khoảng 50 người dân đến từ các tỉnh Cà Mau và An Giang.

Xét thấy vụ việc có yếu tố nước ngoài, chính quyền địa phương đã báo cáo và đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ phối hợp xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Lee Sunh khai nhận trước đây mang quốc tịch Việt Nam, tên là Lê Ngọc Thanh Hoa, quê quán tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Khoảng năm 2005, bà kết hôn với chồng là người Hàn Quốc và đến năm 2010 được nhập quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 8/1, bà nhập cảnh hợp pháp từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Theo lời khai, ngày 9/1, bà Lee Sunh cùng ông Dương Trọng Nguyễn di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Cần Thơ bằng đường hàng không. Cùng thời điểm, 3 công dân Hàn Quốc còn lại nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, TP.HCM, sau đó thuê xe di chuyển về Cần Thơ.

Trước khi nhập cảnh, nhóm người này đã thống nhất kế hoạch kết hợp du lịch và tổ chức hội thảo tuyển dụng lao động cho các chủ trang trại tại Hàn Quốc, nhưng không thực hiện thủ tục xin phép cơ quan chức năng tại địa phương.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý các hoạt động hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng nhập cảnh để tổ chức hoạt động trái phép.

Đồng thời, người dân cần được tuyên truyền đầy đủ quy định pháp luật liên quan đến xuất khẩu lao động nhằm hạn chế rủi ro và tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý.