Nhân viên khách sạn trộm gần 6.000 euro của du khách nước ngoài

Sau truy xét, Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) đã lật tẩy hành tung đối tượng trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài đang lưu trú tại một khách sạn ở địa phương.

Ngày 22/1, thông tin từ Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản đối với bà Bùi Thị Nở (SN 1987), nhân viên thu dọn vệ sinh buồng phòng tại một khách sạn ở tổ dân phố 3, phường Đông Hải.

Vợ chồng bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh được mời đến Công an phường Đông Hải nhận lại tài sản đã bị trộm cắp. Ảnh: CAKH.

Trước đó, vào tối 21/1, trực ban Công an phường Đông Hải tiếp nhận nguồn tin từ bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh và chồng là ông Scheibner Julian, quốc tịch Đức, trình báo bị mất trộm 5.900 euro khi đang lưu trú tại một khách sạn ở địa phương này.

Ngay sau đó, Công an phường Đông Hải khẩn trương vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét và đã xác định đối tượng nghi vấn là Bùi Thị Nở - nữ nhân viên dọn buồng phòng khách sạn.

Sau khi được đưa về Công an phường Đông Hải đấu tranh xét hỏi, người phụ nữ này thừa biết không thể né tránh, nên đã khai nhận là kẻ trộm cắp tài sản của vợ chồng bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh, rồi mang một phần tiền euro đi đổi sang tiền Việt để tiêu xài. Tổ công tác của Công an phường Đông Hải đã kịp thời truy thu toàn bộ số tiền nêu trên trao trả lại cho người bị hại.

Đối tượng Bùi Thị Nở tại Công an phường Đông Hải. Ảnh: CAKH.

Nhận lại tài sản, bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh cùng chồng là ông Scheibner Julian đã bày tỏ sự cảm phục về tinh thần trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ của Công an phường Đông Hải, tạo sự lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.