Cộng tác viên Công ty đầu tư Sky Pacific Việt Nam lừa đảo tiền du học

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP đầu tư Sky Pacific Việt Nam.

Ngày 18/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Huy Hưng (SN 1990, trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra đã làm rõ, Phạm Huy Hưng là cộng tác viên của Công ty CP đầu tư Sky Pacific Việt Nam, đối tượng này hiểu biết rõ về quy trình thủ tục cho học sinh muốn đi du học tại Australia, chuyển tiếp từ Singapore. Hưng đã tự giới thiệu là Phó giám đốc công ty có khả năng giúp T.M.D đi du học tại Australia để mẹ D tin tưởng, chuyển tiền.

Đối tượng Phạm Huy Hưng.

Sau khi nhận số tiền 230 triệu đồng, Hưng chưa làm thủ tục gì cho học sinh này, không nộp tiền về công ty mà thực hiện chiếm đoạt số tiền trên. Đến thời hạn theo thỏa thuận, bản thân Hưng không tư vấn, không làm các thủ tục giúp T.M.D đi du học Australia, không trả lại tiền cho mẹ D và Hưng bỏ trốn.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để nhờ Hưng tư vấn du học thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Địa chỉ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Hà Thị Thu Yến, số điện thoại 0789207989.