Pháp luật

Khởi tố cựu Chỉ huy trưởng công trình về tội tham ô tài sản

  • Thứ bảy, 7/3/2026 06:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang (SN 1978, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), nguyên Chỉ huy trưởng công trình tại Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/7/2025, tại văn phòng Ban Chỉ huy công trường của dự án, Vũ Quang nhận từ kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí thiết bị VINA2 số tiền 735,5 triệu đồng để tạm ứng lương cho công nhân và mua vật tư phục vụ thi công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quang. Ảnh: Công an Lào Cai.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện việc chi trả theo mục đích được giao mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng cá nhân, sau đó tự ý nghỉ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Quang về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Đối tượng Vũ Quang (ở giữa). Ảnh: Công an Lào Cai.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt/Tiền Phong

Chỉ huy trưởng Hà Nội Lào Cai khởi tố công trình xây dựng tham ô tài sản

