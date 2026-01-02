Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội: Cai thầu xây dựng tuyển người nghiện làm công nhân, trả lương

  • Thứ sáu, 2/1/2026 20:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cai thầu xây dựng Vũ Văn Hiệu (SN 1993, trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) hàng ngày trả công cho hàng chục người thợ bằng ma túy, sau đó ghi sổ để cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.

Ma tuy anh 1

Vũ Văn Hiệu.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Ô Diên kiểm tra khu lán, xưởng cho công nhân xây dựng thuê trên địa bàn xã Ô Diên phát hiện 32 đối tượng dương tính với ma túy. Đa phần họ đều là công nhân đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định các nhóm công nhân này hàng ngày gặp đối tượng Lò Văn Khơ (SN 1995, trú tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) lấy Heroin sử dụng. Còn cai thầu Vũ Văn Hiệu (SN 1993, thường trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiệu về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy cùng 20 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Cao Đức Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, điểm nguy hiểm ở đây là các đối tượng đã chủ động chọn lựa những người nghiện ở vùng cao Tây Bắc, đưa xuống làm công nhân với giá nhân công rẻ.

Họ biết rõ những người này không thể thoát khỏi ma túy, nên dùng chính ma túy để trả công. Hằng ngày, công nhân phải phụ thuộc vào nguồn ma túy cung cấp, tiền lương bị trừ hết, chẳng còn đồng nào mang về cho gia đình.

"Đây là thủ đoạn chăn dắt mới, vừa bóc lột, vừa hủy hoại, biến người lao động thành nạn nhân hoàn toàn của tội phạm ma túy” - Trung tá Hưng cho biết.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc cai thầu trả công cho công nhân bằng ma túy, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm. Không ít lao động dần rơi vào tình trạng lệ thuộc vào ma túy, tiền công bị trừ sạch để thỏa mãn cơn nghiện, cuối cùng không còn đồng nào mang về cho gia đình, thậm chí lạc lối và vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người nghiện để biến họ thành công cụ, vừa tiêu thụ ma túy, vừa bị bóc lột sức lao động. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nói không với ma túy, để góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, không còn bóng dáng của “cái chết trắng”.

Thanh Hà/Tiền Phong

