Pháp luật

Cai thầu ngày trả ‘3 bữa’ ma tuý cho công nhân

  • Chủ nhật, 16/11/2025 07:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ đôi nam nữ chủ thầu xây dựng đã trả công lao động bằng ma túy cho công nhân.

Theo điều tra, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, trú Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, trú Phú Thọ) nhận thi công phần cốt pha cho các nhà thầu tại dự án Sun Urban City (phường Hà Nam). Hai người này thuê 15-20 lao động, phần lớn đến từ các tỉnh Tây Bắc và đều nghiện ma túy. Công nhân được bố trí ăn ở tập trung tại phòng trọ do Tiến thuê ở phường Hà Nam, nơi Tiến và Huê quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt hằng ngày.

Chong ma tuy anh 1

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại buổi khen thưỏng.

Để giữ người làm, Tiến và Huê nhiều lần móc nối mua ma túy từ Điện Biên, chia nhỏ thành gói. Mỗi ngày ba lần, sáng sớm, giữa trưa và buổi tối, hai chủ thầu này phân phát ma túy cho nhóm công nhân rồi ghi sổ và trừ trực tiếp vào tiền lương (100.000 đồng/gói ma tuý). Huê còn là người mua toàn bộ vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy của những người nghiện.

Nhằm che giấu hoạt động phạm tội, Tiến yêu cầu công nhân chỉ sử dụng ma túy trong phòng trọ, đồng thời thu gom toàn bộ bơm kim tiêm để đốt hủy vào 19h hằng ngày, tránh để lại dấu vết.

Sau quá trình xác lập chuyên án, lúc 21h ngày 18/10, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hà Nam bất ngờ kiểm tra phòng trọ. Kết quả test nhanh cho thấy Tiến, Huê và 15 công nhân đều dương tính với ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 bị can về các tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với một đối tượng.

Chong ma tuy anh 2

Đại diện Viện kiểm sát thực hiện thủ tục tố tụng với cai thầu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình biểu dương chiến công của lực lượng phá án, đánh giá đây là vụ việc phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và nghiệp vụ sắc bén. Ông yêu cầu lực lượng chuyên trách tiếp tục tăng cường bám địa bàn, hướng dẫn công an cấp xã và làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Minh Đức/Tiền Phong

