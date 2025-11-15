Chủ thầu xây dựng ở Ninh Bình 'trả lương' cho công nhân bằng ma tuý

Để giữ chân người lao động và bán ma túy, Tiến và Huê nhiều lần móc nối, tìm mua ma túy, hàng ngày phát cho mỗi người 1 gói rồi trừ vào tiền lương.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 9 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng và tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, xác minh, xử lý những đối tượng còn lại theo quy định.

Theo đó, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, trú xã Đức Hợp, Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, trú tại xã Bình Xuyên, Phú Thọ) nhận công trình làm cốp pha cho các nhà thầu tại công trường Sun Urban City Hà Nam và thuê 15-20 lao động đến từ các tỉnh Tây Bắc.

Tang vật vụ án.

Những lao động này đều nghiện ma túy và được bố trí ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ do Nguyễn Quang Tiến thuê tại phường Hà Nam. Để giữ chân người lao động và bán ma túy cho họ, Tiến cùng Khúc Thị Kim Huê nhiều lần móc nối, mua ma túy từ các đối tượng quê Điện Biên, chia thành các gói nhỏ với giá 100.000 đồng mỗi gói.

Căn cứ vào ngày công và nhu cầu sử dụng của từng người, các đối tượng phát ma túy theo ba khung giờ: đầu giờ sáng, buổi trưa và tối. Mọi đồ dùng cá nhân và công cụ sử dụng ma túy của người nghiện, Huê trực tiếp mua, lập sổ theo dõi và trừ vào tiền lương.

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Tiến cho phép người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ, đồng thời thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng để đốt tiêu hủy hàng ngày vào lúc 19h.

Sau nhiều ngày theo dõi, điều tra và xác minh, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.

Vào lúc 21h ngày 18/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hà Nam kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Quang Tiến. Qua test nhanh, Tiến, Khúc Thị Kim Huê cùng 15 lao động tại đây đều dương tính với ma túy.