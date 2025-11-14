Tổ chức sử dụng, mua bán ma túy trong quán bar, nhóm bị cáo lãnh án tù

TAND khu vực 1 TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Phước Thạnh (SN 1989), Nguyễn Ngọc Bình (SN 2002), Trương Ngọc Khánh (SN 2004), Phan Văn Ngọc (SN 2002), Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1978) và Trần Duy (SN 1996).

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 8/2, sau khi ăn nhậu tại quán Pub Ga (số 16 Bà Triệu, phường Thuận Hóa), Ngọc khởi xướng việc đến quán Asta nghe nhạc và sử dụng ma túy. Nhóm của Ngọc gồm: Thạnh, Bình, Khánh đồng ý. Thạnh là người chuẩn bị ma túy, đặt bàn và thanh toán chi phí, sau đó nhóm sẽ góp tiền trả lại.

Cả nhóm còn rủ thêm Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2004) và Hà Thị Sương (SN 2005) đến cùng nghe nhạc, uống bia. Khi đến nơi, Thạnh gặp Lê Hoàng Ngọc Thùy (SN 1999) và rủ ở lại chơi cùng. Tại bàn Vip 16, Thạnh lấy ma túy dạng "kẹo" và "khay" ra cho cả nhóm cùng sử dụng.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Đến 23h45 cùng ngày, Công an TP Huế bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói ma túy Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Thạnh đã nhiều lần mua ma túy của một người không rõ lai lịch ở khu vực sau bến xe phía Bắc Huế, rồi mang về cất giấu và bán lại cho nhiều người tại các quán karaoke Win Win, Asta, chung cư Nera Garden và nhiều địa điểm khác.

Ngoài ra, để mở rộng "mối làm ăn", Thạnh móc nối với các nhân viên quán bar gồm Nguyễn Tuấn Ngọc và Trần Duy, nhờ họ tìm khách mua ma túy. Mỗi lần môi giới thành công, Thạnh trả công 150.000-450.000 đồng/lần.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đạo đức lối sống của giới trẻ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phước Thạnh 12 năm 9 tháng tù về 2 tội danh "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Nguyễn Ngọc Bình 7 năm tù, Trương Ngọc Khánh 7 năm tù, Phan Văn Ngọc 7 năm 3 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc và Trần Duy cùng mức án 5 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".