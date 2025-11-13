Bắt tạm giam 3 cựu cán bộ ngân hàng gây thiệt hại 35,6 tỷ đồng

Tối 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ, về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ; cựu Giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ); Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ; cựu Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng Oceanbank chi nhánh TP Cần Thơ); Phạm Vũ Huy (SN 1986, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ; cựu chuyên viên kinh doanh, phòng kinh doanh khách hàng, ngân hàng Oceanbank chi nhánh TP Cần Thơ).

Theo điều tra, Phạm Vũ Huy là chuyên viên kinh doanh, phòng kinh doanh khách hàng được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, tiến hành kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Sau khi kiểm tra, thẩm định tài sản của khách hàng, ngày 31/3/2014, Vũ Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng . Trong đó, số giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng , không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Quốc Huy.

Đối Huỳnh Quốc Huy, Trưởng phòng kinh doanh khách hàng được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, cùng với Vũ Huy kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân.

Nhưng trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa thực hiện không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của ngân hàng OceanBank dẫn đến không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Đồng thời sau kiểm tra, thẩm định hàng hóa đảm bảo thế chấp đã ký tên thống nhất và trình Nguyễn Quốc Trưởng ký phê duyệt 2 tờ trình đề nghị giải ngân do Vũ Huy soạn thảo, đề xuất giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng , không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng .

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Vũ Huy.

Còn Nguyễn Quốc Trưởng là Giám đốc Chi nhánh giao nhiệm vụ Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014.

Trưởng không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, dẫn đến không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, đồng thời ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng , trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng , không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng .