Tội phạm lừa đảo mạng gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng trong 5 năm

Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gắn với trí tuệ nhân tạo, danh tính ảo và tiền điện tử, nhiều đường dây tội phạm đã hình thành các “tập đoàn lừa đảo” xuyên quốc gia.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, giai đoạn 2020 - 2025, cả nước xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40 nghìn tỷ đồng . Riêng năm 2025, số vụ đã được kéo giảm hơn 20%. Các đối tượng triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo, tài khoản ảo, tiền điện tử; bám sát chính sách, tình hình kinh tế - xã hội để dựng kịch bản lừa đảo đánh trúng tâm lý bị hại. Đáng lo ngại, nhiều đường dây đã hình thành các “tập đoàn lừa đảo” xuyên quốc gia. Trước thực trạng này, lực lượng Công an đang triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm truy vết, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản phạm pháp, không để dòng tiền lừa đảo chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Giải cứu nạn nhân bị bắt cóc online.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết: "Chúng tôi tham mưu lãnh đạo các cấp, trọng tâm là thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành để xử lý nhanh, kịp thời các vụ việc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tham mưu, đề xuất xây dựng Trung tâm Phân tích dữ liệu tội phạm mạng quốc gia. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp tiền ảo; Chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phát hiện thủ đoạn của tội phạm này".