Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tội phạm lừa đảo mạng gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng trong 5 năm

  • Thứ sáu, 2/1/2026 09:44 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gắn với trí tuệ nhân tạo, danh tính ảo và tiền điện tử, nhiều đường dây tội phạm đã hình thành các “tập đoàn lừa đảo” xuyên quốc gia.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, giai đoạn 2020 - 2025, cả nước xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, số vụ đã được kéo giảm hơn 20%. Các đối tượng triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo, tài khoản ảo, tiền điện tử; bám sát chính sách, tình hình kinh tế - xã hội để dựng kịch bản lừa đảo đánh trúng tâm lý bị hại. Đáng lo ngại, nhiều đường dây đã hình thành các “tập đoàn lừa đảo” xuyên quốc gia. Trước thực trạng này, lực lượng Công an đang triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm truy vết, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản phạm pháp, không để dòng tiền lừa đảo chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

lua dao mang anh 1

Giải cứu nạn nhân bị bắt cóc online.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết: "Chúng tôi tham mưu lãnh đạo các cấp, trọng tâm là thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành để xử lý nhanh, kịp thời các vụ việc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tham mưu, đề xuất xây dựng Trung tâm Phân tích dữ liệu tội phạm mạng quốc gia. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp tiền ảo; Chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phát hiện thủ đoạn của tội phạm này".

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Bắt 'trùm' lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm số tiền 120 tỷ đồng

Từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng quê Hải Phòng cầm đầu nhóm lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm của hơn 1.000 người với tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

17:44 30/12/2025

Phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng có trụ sở ở Campuchia

Đặt trụ sở tại Campuchia, nhóm người sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng để chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

18:15 17/12/2025

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với kịch bản tinh vi

Cục CSHS Bộ Công an bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Vương quốc Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

20:07 4/12/2025

https://vov.vn/phap-luat/toi-pham-lua-dao-mang-gay-thiet-hai-gan-40-nghin-ty-dong-trong-5-nam-post1258375.vov

Quang Chính/VOV1

lừa đảo mạng Tiền mã hóa Tội phạm tài khoản ảo tiền điện tử

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Thu giu hang tram mieng vang va nhieu 'so do' cua ong chu Hoang Dan hinh anh

Thu giữ hàng trăm miếng vàng và nhiều 'sổ đỏ' của ông chủ Hoàng Dân

3 giờ trước 11:32 2/1/2026

0

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý