Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt 'trùm' lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm số tiền 120 tỷ đồng

  • Thứ ba, 30/12/2025 17:44 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng quê Hải Phòng cầm đầu nhóm lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm của hơn 1.000 người với tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng.

CQĐT xác định đường dây này do 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành với các tổng chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Bat trum lua dao, hon 1.000 nguoi, Chiem 120 ty anh 1

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm "lừa đảo" hoạt động tại Myanmar và chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài.

Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một trụ sở trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an TP Hải Phòng cho biết quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, qua đó chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ Phạm Văn Diệm.

Liên quan đường dây này, trước đó, Đội An ninh hàng không Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ 5 đối tượng đi trên máy bay số hiệu VJ278 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đã di lý các đối tượng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://tienphong.vn/bat-trum-lua-dao-hon-1000-nguoi-chiem-120-ty-dong-post1808990.tpo

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Bắt trùm lừa đảo hơn 1.000 người Chiếm 120 tỷ Hải Phòng Bắt trùm lừa đảo hơn 1.000 người Chiếm 120 tỷ

    Đọc tiếp

    De nghi truy to cuu Thu truong Hoang Van Thang ve toi nhan hoi lo hinh anh

    Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tội nhận hối lộ

    1 giờ trước 17:25 30/12/2025

    0

    Cơ quan điều tra Bộ Công an ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, các đơn vị, địa phương có liên quan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý