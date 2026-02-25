Sau tiếng động mạnh, chủ thầu xây dựng nằm bất động trên quốc lộ

Sau tiếng động mạnh, một người đàn ông nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy giữa Quốc lộ 1, Công an vào cuộc điều tra vụ việc.

Chiều 25/2, trên Quốc lộ 1 đoạn km1698 qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân sống ven Quốc lộ 1 nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động cạnh xe máy bị ngã.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong. Sự việc được trình báo Công an phường Hàm Thắng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, xe máy mang biển số 30P8-0349 ngã sát dải phân cách. Thi thể nạn nhân nằm bên cạnh. Khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường có lưu lượng phương tiện qua lại đông.

Qua giấy tờ tùy thân, nạn nhân được xác định là ông T.M.C (SN 1969, ngụ tỉnh Gia Lai). Lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân để phối hợp giải quyết. Được biết, ông C. làm nghề thầu xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để làm rõ nguyên nhân vụ việc.