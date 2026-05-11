Dùng hóa chất 'phù phép' 65 tấn thịt heo thành thịt bò ở TP.HCM

  Thứ hai, 11/5/2026 21:01 (GMT+7)
Mua thịt heo nái giá rẻ, ngâm hóa chất khử mùi rồi pha huyết heo tạo màu giống thịt bò, nhóm của Nguyễn Văn Thái bán ra thị trường hơn 65 tấn.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Các đối tượng bị bắt để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ảnh: VTC News.

Theo điều tra, qua kiểm tra một cơ sở tại phường Bình Trị Đông, lực lượng chức năng phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất do Thái cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024, Thái mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng/kg, cắt nhỏ rồi ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm khử mùi, làm thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, số thịt này tiếp tục được ngâm huyết heo để tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Ngoài thịt bò giả, Thái còn mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm cùng loại hóa chất để giữ màu, kéo dài thời gian bảo quản rồi bán với giá khoảng 180.000 đồng/kg.

"Quy trình" sản xuất thịt bò giả. Ảnh: VTC News.

Theo công an, mỗi ngày cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Số hàng chủ yếu được tiêu thụ tại chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn.

Từ tháng 2/2026 đến nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản xuất nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Thịt bò giả được bán ra thị trường. Ảnh: VTC News.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai biết Sodium Metabisulphite là hóa chất cấm sử dụng trong chế biến thịt nhưng vẫn thực hiện để kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng.

Theo Tuệ Lâm/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

