Phát hiện hàng loạt sản phẩm thời trang giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng giả các thương hiệu nổi tiếng, đã được bảo hộ.

Ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với 2 cơ sở kinh doanh ngành hàng may mặc.

Các cơ sở kinh doanh thuộc Hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 có địa chỉ tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội và cơ sở thứ 2 kinh doanh thời trang thuộc hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan, trụ sở tại phường Từ Liêm, Hà Nội bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thời trang đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành tạm giữ theo quy định.

Thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện 2.844 sản phẩm thời trang các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "ADIDAS", "LACOSTE", "NIKE", "LOUIS VUITTON" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cùng với đó, tại hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này không niêm yết giá hàng hóa bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật; Buôn bán 530 sản phẩm thời trang các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Hermes", "Louis Vuitton", "Celine", "Nike", "Crocs", "G Fore", "Gucci", "Thom Browne", "Moncler" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố, nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.