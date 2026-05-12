Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phát hiện hàng loạt sản phẩm thời trang giả mạo thương hiệu nổi tiếng

  • Thứ ba, 12/5/2026 07:04 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng giả các thương hiệu nổi tiếng, đã được bảo hộ.

Ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với 2 cơ sở kinh doanh ngành hàng may mặc.

Các cơ sở kinh doanh thuộc Hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 có địa chỉ tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội và cơ sở thứ 2 kinh doanh thời trang thuộc hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan, trụ sở tại phường Từ Liêm, Hà Nội bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thời trang đang được bảo hộ tại Việt Nam.

gia mao, thuong hieu noi tieng, Au Duc Hieu 2000, Doan Quang Phan anh 1gia mao, thuong hieu noi tieng, Au Duc Hieu 2000, Doan Quang Phan anh 2gia mao, thuong hieu noi tieng, Au Duc Hieu 2000, Doan Quang Phan anh 3gia mao, thuong hieu noi tieng, Au Duc Hieu 2000, Doan Quang Phan anh 4

Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành tạm giữ theo quy định.

Thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện 2.844 sản phẩm thời trang các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "ADIDAS", "LACOSTE", "NIKE", "LOUIS VUITTON" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cùng với đó, tại hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này không niêm yết giá hàng hóa bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật; Buôn bán 530 sản phẩm thời trang các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Hermes", "Louis Vuitton", "Celine", "Nike", "Crocs", "G Fore", "Gucci", "Thom Browne", "Moncler" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố, nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://anninhthudo.vn/phat-hien-hang-loat-san-pham-thoi-trang-gia-mao-thuong-hieu-noi-tieng-post649299.antd

Linh Nhi/An ninh thủ đô

giả mạo thương hiệu nổi tiếng Âu Đức Hiếu 2000 Đoàn Quang Phan Hà Nội giả mạo thương hiệu nổi tiếng Âu Đức Hiếu 2000 Đoàn Quang Phan

    Đọc tiếp

    Truy bat thanh cong doi tuong trom ngua bach hinh anh

    Truy bắt thành công đối tượng trộm ngựa bạch

    12 giờ trước 05:02 12/5/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Trộm cắp tài sản".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý