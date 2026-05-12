Truy bắt thành công đối tượng trộm ngựa bạch

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 31/3, Công an xã Biển Động tiếp nhận tin báo của ông Mã Văn M. (trú tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh) về việc gia đình ông bị kẻ gian trộm cắp 2 con ngựa bạch, mắt đỏ, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Biển Động đã tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, điều tra.

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ truy xét, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Biển Động đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 2 con ngựa là Hoàng Văn Thành.

