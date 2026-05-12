Phá chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn

  • Thứ ba, 12/5/2026 05:47 (GMT+7)
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đấu tranh thành công chuyên án về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê" với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan Công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP.HCM, đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Lực lượng Công an thu giữ gần 600 kg bột màu nâu nghi là cà phê giả.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, trú tại số 80 Bình Trị Đông, TP.HCM). Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988, em gái của Thành) và bà Lê Thị Định (mẹ của Thành, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng Công an thu giữ hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau.

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng Công an thu giữ gần 600 kg bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Hiện, vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngô Quang Văn/Công an nhân dân

