Làm rõ thủ phạm trộm chiếc điện thoại iPhone 15

Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) phát hiện thông tin một công dân đăng tải về việc bị lấy trộm chiếc điện thoại di động iPhone 15.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bạch Mai triển khai lực lượng xuống địa điểm xảy ra vụ việc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, sau khoảng 5 giờ rà soát, lực lượng Công an phường đã xác minh đối tượng nghi vấn là Đặng Thành Phong (SN 1999, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; nghề nghiệp lao động tự do, có 1 tiền án).

Đặng Thành Phong đến đầu thú tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu xác minh, khoảng 20h50 ngày 29/4/2026, Đặng Thành Phong đi bộ từ khu vực Minh Khai vào ngõ 191 Minh Khai, sau đó rẽ vào ngõ Quỳnh. Khi đi đến trước cửa chính một cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại số 299 ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, Phong phát hiện chiếc điện thoại di động iPhone 15 đang cắm sạc nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng thời điểm chủ nhà không chú ý, Phong đã lấy chiếc điện thoại, rút dây sạc rồi nhanh chóng bỏ chạy về nhà.

Sau khi xác định được đối tượng, Công an phường Bạch Mai đã chủ động gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người thân của Đặng Thành Phong phối hợp khuyên nhủ đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 6/5, nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, Đặng Thành Phong đã đến Công an phường Bạch Mai đầu thú.

Hiện Công an phường Bạch Mai đã tạm giữ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.