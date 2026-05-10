Xác minh clip người đàn ông đuổi đánh shipper

Mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông tay ôm con chó của mình ném vào shipper, sau đó tiếp tục hành hung người này.

Clip người đàn ông ném con chó vào shipper Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh nam shipper trước khách sạn T.L., trên đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa, TPHCM (phường 10, TP Vũng Tàu cũ).

Chiều 10/5, Thượng tá Trần Việt Trung, Trưởng Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc người đàn ông hành hung một nam shipper trước khách sạn trên địa bàn.

Hình ảnh người đàn ông dùng con chó làm vật để đánh shipper. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, thời điểm này, nam thanh niên mặc đồng phục shipper, điều khiển xe máy dừng trước khách sạn rồi xảy ra tranh cãi với người đàn ông đang cầm hai chân một con chó khá lớn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ hất con chó về phía nam shipper, rồi sau đó dùng tay đấm vào mặt anh này khiến nạn nhân chảy máu miệng.

Sau đó, khi nam shipper lấy điện thoại ra quay lại sự việc thì người đàn ông tiếp tục đuổi theo, đe dọa đánh khiến anh này phải bỏ chạy. Ít phút sau, người đàn ông quay vào bên trong khách sạn.

Người đàn ông rượt đuổi nam shipper để hành hung

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của người đàn ông.

Theo tìm hiểu, trước đó người đàn ông xuất hiện trong clip đặt mua một máy tông-đơ trên mạng để cắt tỉa lông chó. Khi nam shipper giao hàng đến, người này yêu cầu shipper thử máy bằng cách cắt lông cho con chó của mình. Tuy nhiên, nam shipper không đồng ý thực hiện nên hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát như trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.