Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm tại Hà Nội

UBND phường Đống Đa (Hà Nội) đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, phạt số tiền hơn 82 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND phường Đống Đa về Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, nhằm khắc phục điểm nghẽn về ATTP, UBND phường Đống Đa, Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Đống Đa kiểm tra các cơ sở.

Trong đợt cao điểm tháng 4 và tháng 5, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm phường đã tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng thực phẩm, cơ sở chế biến thực phẩm và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, hồ sơ pháp lý, việc thực hiện quy định về bảo quản, chế biến thực phẩm và công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm như: kinh doanh thực phẩm không đảm bảo điều kiện vệ sinh; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; người trực tiếp chế biến chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm; lưu mẫu, bảo quản thực phẩm chưa đúng quy định.

Kết quả, UBND phường Đống Đa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm với tổng số tiền 82,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện, đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay các tồn tại, bổ sung đầy đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Thông qua đợt kiểm tra cao điểm Tháng Hành động, UBND phường Đống Đa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn.