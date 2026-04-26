Pháp luật

Thợ khóa bị chủ nhà cầm dao dọa chém khi phá khóa theo yêu cầu của vợ

  • Chủ nhật, 26/4/2026 16:12 (GMT+7)
Ngày 26/4, Công an phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành xác minh đoạn video ghi lại cảnh một thợ khóa bị chủ nhà hành hung, dọa chém sau khi thực hiện dịch vụ mở cửa theo yêu cầu của người thân.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trong tình trạng say xỉn, liên tục quát tháo, cầm cây và dao dọa chém một người thợ sửa khóa.

Chủ nhà cầm dao dọa chém người thợ khóa.

Theo nội dung video và chia sẻ của người trong cuộc, sự việc bắt nguồn từ việc người chồng đi nhậu về rồi tự chốt cửa phòng ngủ nằm bên trong. Gọi cửa nhiều lần không được, lo sợ chồng gặp sự cố sức khỏe trong phòng máy lạnh, người vợ đã thuê thợ đến phá khóa để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi cửa vừa mở và người thợ vào lay tỉnh, người chồng bất ngờ bật dậy chửi bới: "Mày là thằng nào?". Sau đó, đối tượng này cầm cây đánh vào đầu, cầm dao dọa đánh, ép người thợ phải sửa lại cánh cửa như cũ mới cho ra về.

Cái cây đã bị gãy sau khi chủ nhà cầm đánh vào người thợ.

Người thợ khóa trong vụ việc là anh L.T.H (SN 1995, ngụ phường Dĩ An). Anh H. xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/4 tại một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An.

"Tôi được chị T.G (vợ người đàn ông) thuê đến mở cửa vì chị ấy quá lo lắng cho chồng. Mọi thao tác phá cửa đều có sự đồng ý của người vợ. Tuy nhiên, phản ứng hung hãn của người chồng khiến tôi rất bất ngờ và sợ hãi", anh H. chia sẻ.

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng và yêu cầu công an xác minh, làm rõ để răn đe.

Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị 'tố' hành hung nữ bác sĩ

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung một phụ nữ tại TP.HCM, Công an phường Sài Gòn đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

21:45 21/4/2026

Manh động sau va chạm giao thông, người đàn ông lộ ra nhiều vi phạm

Sau va chạm giao thông với một shipper, người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh có hành vi đe dọa, hung hãn đạp ngã xe đối phương rồi rời khỏi hiện trường. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện người này sử dụng biển số giả, không có giấy phép lái xe.

06:10 21/4/2026

Chém mẹ vợ nhập viện khi được can ngăn hành hung vợ

Nguyễn Xuân Bình bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi xông vào nhà mẹ vợ hành hung vợ, rồi rút dao tấn công mẹ vợ khi được can ngăn, khiến người này bị thương phải nhập viện.

14:34 19/4/2026

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

    Kho thuốc lá lậu 'khủng' do đối tượng người nước ngoài quản lý

    Một nhà kho kín đáo chứa hơn 170.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, triệt phá. Trong vụ việc, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng đồng phạm trực tiếp quản lý, đóng gói số hàng cấm khổng lồ này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

