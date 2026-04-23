Neymar thắng vụ kiện chấn động Tây Ban Nha

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha giữ nguyên phán quyết trắng án cho Neymar và hai cựu chủ tịch Barcelona trong vụ kiện kéo dài quanh thương vụ năm 2013.

Neymar khép lại vụ kiện kéo dài nhiều năm ở Tây Ban Nha.

Sau nhiều năm tranh chấp, Toà án tối cao Tribunal Supremo chính thức khép lại một trong những vụ kiện ồn ào nhất lịch sử chuyển nhượng bóng đá Tây Ban Nha.

Tòa án Tối cao xác nhận Neymar, Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu được tuyên trắng án trong vụ bị cáo buộc tham nhũng và lừa đảo liên quan đến thương vụ Barcelona chiêu mộ tiền đạo người Brazil năm 2013.

Theo phán quyết, hồ sơ buộc tội tồn tại “sự thiếu nhất quán”, đồng thời không có căn cứ cho thấy các bên cố tình gian dối để tước quyền lợi kinh tế của quỹ đầu tư DIS. Đây là đơn vị từng nắm 40% quyền lợi kinh tế của Neymar thời anh còn khoác áo Santos.

DIS cho rằng họ chỉ nhận được 6,8 triệu euro và Barcelona cấu trúc thương vụ nhằm giảm giá trị chuyển nhượng thực tế. Tuy nhiên, tòa bác bỏ lập luận này.

Theo hồ sơ, Barcelona chi 60 triệu euro cho N&N Consultoria Esportiva trong giai đoạn 2011-2013 với nhiều hạng mục khác nhau. Ngoài ra, CLB còn trả 25 triệu euro cho Santos, gồm phí chuyển nhượng, quyền ưu tiên mua ba cầu thủ trẻ và các trận giao hữu.

Tòa án nhận định những khoản thanh toán trên không thể xem là hành vi phạm tội. Nếu có tranh chấp, đó chỉ là vấn đề hợp đồng trong khuôn khổ luật thể thao, không phải vụ án hình sự.

DIS từng đề nghị mức án tù 2,6 năm với Neymar và Bartomeu, đồng thời yêu cầu 4 năm tù với cha Neymar cùng Rosell.

Dù thắng kiện lần này, Barcelona trước đó vẫn bị phạt 5,5 triệu euro vì hai sai phạm thuế liên quan đến thương vụ trên. CLB đã thừa nhận trách nhiệm, còn Rosell và Bartomeu không bị quy trách nhiệm cá nhân.

