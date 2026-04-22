Ander Herrera tiết lộ Lionel Messi từng muốn xuống khu “náo nhiệt nhất” trong bữa tiệc của Neymar, nhưng bị vợ ngăn lại.

Messi bị chặn cửa trong tiệc Neymar.

Neymar từ lâu nổi tiếng không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ, mà còn vì những bữa tiệc xa hoa ngoài đời. Nhưng theo chia sẻ mới nhất của Ander Herrera, ngay cả Lionel Messi cũng từng tò mò trước độ hoành tráng của một đêm tiệc do ngôi sao Brazil tổ chức.

Herrera kể lại quãng thời gian cùng khoác áo Paris Saint-Germain, khi Neymar mở một buổi tiệc lớn vào mùa hè tại Nam Mỹ.

Theo cựu tiền vệ người Tây Ban Nha, chủ nhà chia không gian thành hai khu riêng biệt. Tầng trên dành cho những cầu thủ đi cùng vợ hoặc bạn đời. Trong khi đó, tầng dưới là sân khấu cho các đồng đội độc thân.

“Đó là mùa hè ở Nam Mỹ và cậu ấy mời rất nhiều cô gái. Một số chúng tôi đến cùng vợ nên có khu sân thượng riêng cho các cặp đôi. Nơi đó rất tuyệt”, Herrera kể.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên hài hước nằm ở phản ứng của những cầu thủ độc thân.

Herrera nói thêm rằng ba hoặc bốn đồng đội liên tục chạy từ tầng dưới lên với gương mặt phấn khích tột độ, như thể vừa chứng kiến điều gì không tưởng.

“Họ nhìn như vừa thấy Chúa”, anh đùa.

Chi tiết thú vị nhất liên quan đến Messi. Trong lúc bữa tiệc diễn ra, khu vệ sinh ở tầng trên quá đông. Messi và Herrera nảy ý định xuống tầng dưới để dùng nhà vệ sinh, đồng thời tranh thủ xem nơi được mô tả là phần sôi động nhất của bữa tiệc.

Nhưng kế hoạch nhanh chóng đổ bể.

“Tôi và Leo định đi xuống xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng vợ chúng tôi không cho”, Herrera cười kể lại.

Câu chuyện cho thấy một hình ảnh rất khác của Messi, người vốn kín tiếng và hiếm khi gắn với những cuộc vui ồn ào. Ngay cả siêu sao người Argentina cũng có lúc tò mò trước sức hút từ các buổi tiệc của Neymar.

Trong nhiều năm, Neymar luôn được xem là nhân vật mang năng lượng đặc biệt trong phòng thay đồ. Anh có thể khiến đồng đội phát điên vì những pha xử lý ngẫu hứng trên sân, và cũng đủ khả năng biến một buổi tụ họp thành đề tài gây sốt nhiều năm sau.

Lần này, người kể chuyện là Herrera. Và nhân vật gây bất ngờ nhất lại là Messi.