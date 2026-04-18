Toan tính của Messi khi mua CLB Cornella

Đằng sau thương vụ gây sốc, Lionel Messi âm thầm triển khai kế hoạch phát triển bài bản cho UE Cornella.

Messi hứa hẹn biến Cornella thành một đội bóng bài bản.

Theo Marca, Lionel Messi sẽ tiếp quản Cornella theo lộ trình từng bước, thay vì tạo ra những thay đổi đột ngột. Ưu tiên trước mắt của anh là giữ nguyên bộ máy hiện tại để đảm bảo sự ổn định cho CLB.

Về lâu dài, Messi dự kiến đưa những cộng sự thân cận vào các vị trí quan trọng, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn bộ hệ thống vận hành.

Trọng tâm lớn nhất trong kế hoạch của siêu sao người Argentina là phát triển bóng đá trẻ. Cornella vốn nổi tiếng với học viện đào tạo chất lượng, từng giới thiệu nhiều cầu thủ giỏi. Đây cũng là lĩnh vực Messi đặc biệt quan tâm, thể hiện qua các dự án như Messi Cup.

Mục tiêu của anh là nâng tầm hệ thống đào tạo trẻ và xem đây là nền móng cho sự phát triển bền vững của CLB. Đội một cũng sẽ được hưởng lợi từ chiến lược này, nhưng không chịu áp lực phải thành công ngay lập tức.

Triết lý của Messi là xây nền tảng vững chắc trước, sau đó mới hướng tới thành công lâu dài. Với tiềm lực tài chính của mình, anh có đủ khả năng triển khai dự án một cách bài bản.

Do vẫn còn hợp đồng với Inter Miami và đang hướng tới World Cup 2026, Messi chưa thể trực tiếp điều hành CLB mỗi ngày. Tuy nhiên, anh sẽ theo dõi sát tình hình từ xa và xuất hiện khi có thể.

Thông tin Messi mua lại CLB cũng tạo cú hích lớn trong phòng thay đồ. Các cầu thủ hiểu rằng Cornella từ nay sẽ nhận được sự chú ý lớn hơn, và điều đó có thể trở thành động lực trong cuộc đua thăng hạng.

Ngày 18/4, Messi chính thức thông báo mua 100% cổ phần Cornella. Hiệu ứng truyền thông đến ngay lập tức. Chỉ trong khoảng 24 giờ, tài khoản Instagram của CLB tăng từ 39.000 lên 450.000 người theo dõi, còn nền tảng X tăng từ 21.000 lên gần 50.000.

