Messi gây choáng với món quà khủng cho ba con trai

Chính quyền thành phố Castelldefels phê duyệt kế hoạch đô thị hóa các khu đất tại Bellamar, nơi Lionel Messi sẽ xây ba căn nhà đứng tên các con là Thiago, Mateo và Ciro.

Messi đầu tư lớn cho tương lai các con.

Ngôi sao người Argentina đang thúc đẩy một dự án bất động sản tại Castelldefels nhằm xây dựng ba căn nhà cho các con ở khu Bellamar cao cấp, nơi anh sinh sống từ năm 2009. Theo El Periodico, Hội đồng thành phố Castelldefels thông qua việc chỉnh trang nhiều tuyến đường ở khu vực đồi núi của Bellamar từ đầu năm nay, với mục tiêu chuyển đổi ba lô đất thành đất xây dựng.

Dự án được thúc đẩy dưới tên ba người con của Messi gồm Thiago Messi (13 tuổi), Mateo Messi (11 tuổi) và Ciro Messi (8 tuổi), cùng với chính quyền địa phương. Tổng ngân sách ước tính khoảng 600.000 euro. Kế hoạch không chỉ bao gồm việc xây dựng nhà ở mà còn nâng cấp hạ tầng xung quanh.

Các hạng mục gồm lắp đặt hệ thống cơ bản như nước, điện, thoát nước và viễn thông, đồng thời mở rộng một tuyến đường để tạo lối tiếp cận thuận tiện tới các khu đất mới. Ba căn nhà được thiết kế bởi studio kiến trúc Torres Grana Arquitectes, do kiến trúc sư Jordi Grane điều hành.

Dự án cũng có yếu tố phục vụ cộng đồng. Messi sẽ hiến tặng miễn phí một phần đất để sử dụng công cộng.

Theo kế hoạch, khu vực này sẽ được phát triển thành không gian xanh tự nhiên với các loại cây Địa Trung Hải như ô liu, carob và hạnh nhân, cùng hệ thống tưới tự động nhằm hài hòa với môi trường xung quanh.

Messi hiện vẫn sở hữu nơi ở chính tại Bellamar, một khuôn viên rộng hơn 10.000 m² và đã được mở rộng qua nhiều năm.

Bất động sản này có sân bóng đá riêng, hồ bơi nước nóng, phòng gym, sân padel và nhiều khu vực giải trí dành cho gia đình, được xem là một trong những khu nhà sang trọng bậc nhất tại địa phương.