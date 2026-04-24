'Neymar hết trình đá World Cup'

Huyền thoại Rai cho rằng Neymar chưa đạt trình độ cần thiết để cùng Brazil chinh chiến tại World Cup 2026.

Neymar đang hướng tới kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Tương lai của Neymar ở FIFA World Cup 2026 vẫn đang là chủ đề nóng tại Brazil, đặc biệt sau phát biểu thẳng thắn từ cựu danh thủ Rai.

Phát biểu trên chương trình Pháp Rothen S'enflamme, nhà vô địch World Cup 1994 thừa nhận Neymar vẫn sở hữu đẳng cấp kỹ thuật đặc biệt, nhưng cho rằng tiền đạo 34 tuổi không còn đáp ứng yêu cầu thể chất của bóng đá đỉnh cao hiện đại.

"Neymar không ở trạng thái tốt nhất. Cậu ấy gặp nhiều vấn đề thể chất và không thể trở lại phong độ đỉnh cao, đồng thời cũng mất đi tốc độ. Tất nhiên, cậu ấy vẫn có những đường chuyền tuyệt vời, vẫn là ngôi sao. Nhưng lúc này, tôi nghĩ cậu ấy chưa đạt đẳng cấp cần thiết", Rai nói.

Neymar đang khoác áo Santos sau khi rời Al Hilal. Từ đầu mùa, anh ra sân 9 trận, ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo ở các đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Dù vậy, CLB vẫn quản lý thời gian vận động của Neymar rất chặt chẽ vì lo ngại nguy cơ tái phát chấn thương.

Ngôi sao Brazil trước đó dính chấn thương đầu gối nặng trong trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup tháng 10/2023. Đó cũng là lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của HLV Carlo Ancelotti càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khắt khe hơn. Chiến lược gia người Italy được cho là ưu tiên những cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho chiến dịch tại Bắc Mỹ.

Brazil dự kiến công bố danh sách cuối cùng vào ngày 18/5. Từ nay đến thời điểm đó, phong độ và sức khỏe của Neymar sẽ được theo dõi sát sao.

Dù vẫn là chân sút số một lịch sử tuyển Brazil, Neymar lúc này không còn chắc suất như trước. World Cup 2026 có thể là điệu nhảy cuối cùng của anh, hoặc cũng có thể không bao giờ xảy ra nếu Neymar không được gọi vào đội tuyển.

