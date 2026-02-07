Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Leny Yoro có thể rời MU, gia nhập Real Madrid

  • Thứ bảy, 7/2/2026 05:58 (GMT+7)
MU đứng trước khả năng chia tay Leny Yoro sớm hơn dự kiến, khi Real Madrid bất ngờ tái khởi động kế hoạch chiêu mộ trung vệ người Pháp.

Yoro có thể sớm chia tay MU.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Yoro ra đi, trong bối cảnh giữa các bên được cho là tồn tại một thỏa thuận miệng từ trước. Trong khi đó, Real Madrid đánh giá quãng thời gian tại Premier League giúp Yoro trưởng thành hơn và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm ngay lập tức.

Nguồn tin từ Fichajes cho biết MU chưa chính thức rao bán Yoro, nhưng sẽ cân nhắc nếu nhận được đề nghị khoảng 70 triệu euro. Đáng chú ý, MU và Real Madrid được cho là đạt thỏa thuận cho phép Yoro rời Old Trafford, với điều kiện cầu thủ cảm thấy không hài lòng tại Manchester.

Với "Quỷ đỏ", thương vụ này được xem là giải pháp hợp lý để cân đối tài chính và tái cấu trúc lực lượng trong hè 2026. Tuy nhiên, tương lai của Yoro còn để ngỏ khi hợp đồng của Harry Maguire sắp hết hạn.

Yoro cập bến MU từ Lille vào hè 2024 với mức phí 60 triệu euro. Real Madrid ban đầu quan tâm tới Yoro nhưng buộc phải rút lui do không thể đáp ứng mức giá này. Dù vậy, ngay từ thời điểm đó, nhiều nguồn tin khẳng định ưu tiên của Yoro vẫn là Bernabeu. Sau hơn một mùa giải tại Anh, mong muốn ấy có thể trở thành hiện thực.

Trung vệ 22 tuổi ra sân 56 lần cho MU, nhưng quãng thời gian tại Old Trafford không thật sự ổn định. Dưới thời Ruben Amorim, Yoro thường xuyên phải xoay tua đội hình. Và kể từ khi Michael Carrick tạm quyền, anh gần như bị gạt khỏi kế hoạch.

Trong 3 trận gần nhất gặp Man City, Arsenal và Fulham, Yoro chỉ thi đấu đúng một phút. Việc Carrick chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, ưu tiên cặp trung vệ Lisandro Martinez và Maguire, khiến cơ hội của Yoro bị thu hẹp.

