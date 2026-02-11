Những quyết định giữ MU ở lại top 4

Trận hòa 1-1 trước West Ham ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 không mang dáng dấp của một màn trình diễn thuyết phục, nhưng cách Michael Carrick điều chỉnh trận đấu cho thấy Manchester United bắt đầu biết cách tồn tại trong những ngày chơi dưới sức.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Manchester United rời London Stadium với chỉ một điểm, chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại sân đấu này. Kết quả ấy không đủ để tạo hưng phấn, nhất là khi mạch bốn chiến thắng của Michael Carrick bị cắt đứt.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào cách MU phản ứng trước nghịch cảnh, đây là trận hòa mang nhiều giá trị hơn tỷ số đơn thuần.

Lisandro Martinez lại có một trận đấu tốt. Ảnh: Reuters.

Giữ cấu trúc, không tự phá vỡ thế trận

West Ham tiếp tục là đối thủ khó chịu với MU. Họ chơi kỷ luật, pressing có chọn lọc và chờ đợi sai lầm.

Bàn mở tỷ số của Tomas Soucek phơi bày sự thiếu tập trung quen thuộc nơi hàng thủ MU. Ở chiều ngược lại, đội khách gặp khó trong việc tạo cơ hội rõ ràng. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện không còn nằm ở việc MU chơi hay hay dở, mà ở cách Carrick xử lý trận đấu.

Một trong những điểm khác biệt rõ rệt của Carrick so với người tiền nhiệm là cách ông đối xử với hàng phòng ngự. Manchester United không còn những sự thay đổi trung vệ mang tính thói quen. Carrick ưu tiên sự ổn định và chỉ can thiệp khi buộc phải làm vậy. Harry Maguire chỉ rời sân vì chấn thương gân kheo.

Khi đó, Carrick đứng trước lựa chọn giữa Leny Yoro và Ayden Heaven. Ông chọn Yoro, phương án giàu kinh nghiệm hơn. Quyết định này không tạo hiệu ứng tức thì, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong một trận đấu mà MU không được phép sụp đổ thêm.

Yoro vào sân, chơi chắc chắn và giúp MU không thủng lưới trong hơn 20 phút cuối cùng. Đôi khi, quyết định đúng không nằm ở việc tạo ra điều mới mẻ, mà ở việc tránh tạo thêm rủi ro. Carrick đã làm được điều đó, trong một thế trận vốn rất mong manh.

Dám mạo hiểm và tin vào con người cụ thể

Bước ngoặt thứ hai đến khi MU bị dẫn bàn. Carrick không chờ đợi trận đấu "tự xoay chuyển". Ông rút Diogo Dalot để tung Joshua Zirkzee vào sân, chấp nhận đánh đổi sự an toàn nơi hành lang phải để tăng sức ép tấn công.

Đó là lựa chọn mang tính chủ động, trái ngược với sự dè dặt từng khiến MU bế tắc trong quá khứ. Zirkzee không ghi bàn, nhưng sự hiện diện của anh buộc West Ham phải lùi sâu hơn, qua đó mở ra khoảng trống ở trung lộ.

Mbeumo không bị rút ra nghỉ và có đường kiến tạo quyết định. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc quyết định đến ở những phút bù giờ, khi Carrick giữ Bryan Mbeumo trên sân thay vì rút anh ra như những trận trước. Matheus Cunha là người phải rời sân sau một màn trình diễn nhạt nhòa.

Niềm tin của Carrick được đền đáp ngay lập tức. Chính Mbeumo là người kiến tạo để Benjamin Sesko ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+6.

Sesko tiếp tục khẳng định vai trò "siêu dự bị", còn Carrick cho thấy ông không thay người theo thói quen, mà dựa trên cảm nhận về khả năng tạo đột biến của từng cá nhân.

Trận hòa tại London Stadium không phải bước tiến về mặt lối chơi. Manchester United vẫn có thể chậm, thiếu sắc bén và dễ bị bắt bài. Nhưng đây là trận đấu cho thấy đội bóng đã học được cách không tự đánh rơi mình khi mọi thứ không vận hành trơn tru.

Trong cuộc đua top 4, những điểm số như thế này đôi khi mang ý nghĩa sống còn. MU vẫn đứng thứ tư, và quan trọng hơn, họ đang dần hình thành một diện mạo mới dưới thời Carrick: thực tế hơn, tỉnh táo hơn và biết đưa ra lựa chọn đúng lúc.

Carrick chưa tạo ra một Manchester United hoàn hảo. Nhưng ông đang giúp đội bóng làm lại điều căn bản nhất: đứng vững trước khi nghĩ đến việc tiến lên.

