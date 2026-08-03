Làn sóng chống Infantino lan rộng

Nhiều liên đoàn châu Âu rút lại sự ủng hộ Gianni Infantino, khiến Chủ tịch FIFA đối mặt cuộc khủng hoảng lớn trước kỳ bầu cử năm 2027.

Mâu thuẫn giữa UEFA và FIFA leo thang khi nhiều liên đoàn thành viên châu Âu công khai quay lưng với Gianni Infantino.

Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales xác nhận không ủng hộ ông Infantino tái tranh cử nhiệm kỳ 2027-2031. Cơ quan này bày tỏ lo ngại về cách điều hành và năng lực quản trị của người đứng đầu FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Anh cũng được cho là chuẩn bị gửi thông điệp tương tự. Theo AS, Romania đã gia nhập nhóm phản đối. Động thái này đáng chú ý bởi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Romania Razvan Burleanu đang là thành viên Hội đồng FIFA.

Nhiều liên đoàn khác thuộc UEFA có thể sớm làm điều tương tự. Sự phản đối vì thế không còn giới hạn ở cấp liên đoàn châu lục, mà bắt đầu tạo sức ép trực tiếp lên Infantino.

Hệ quả từ kế hoạch bán cổ phần

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng là dự án FIFA Forward Enterprise, gọi tắt là FFE. FIFA muốn lập một công ty thương mại mới để khai thác các giải đấu lớn, trong đó có World Cup, rồi bán khoảng 20% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch có thể giúp FIFA thu về khoảng 4,2 tỷ USD . Tuy nhiên, UEFA và nhiều liên đoàn lo ngại các quỹ đầu tư sẽ can thiệp sâu vào những tài sản quan trọng nhất của bóng đá thế giới.

Trước sức ép từ UEFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á và CONCACAF, FIFA phải hủy dự án. Tuy nhiên, quyết định này không giúp Infantino chấm dứt khủng hoảng. Ngược lại, những câu hỏi về tính minh bạch và quy trình ra quyết định ngày càng lớn.

Kế hoạch bán cổ phần liên quan đến World Cup khiến quan hệ giữa FIFA và UEFA rơi vào khủng hoảng.

UEFA đang cân nhắc các biện pháp pháp lý hoặc đưa vụ việc ra cơ quan trọng tài. Đội ngũ luật sư của tổ chức này cũng yêu cầu FIFA bảo toàn tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến FFE.

Điều đó cho thấy UEFA không chỉ muốn dự án bị hủy bỏ. Họ còn muốn làm rõ cách kế hoạch được xây dựng, quá trình làm việc với nhà đầu tư và trách nhiệm của những người liên quan.

Ghế Chủ tịch FIFA lung lay

Trước khi FFE đổ vỡ, Infantino gần như không gặp trở ngại trong kế hoạch tiếp tục lãnh đạo FIFA. Ông từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong số 211 liên đoàn thành viên.

Tình thế hiện đã thay đổi. Việc nhiều liên đoàn châu Âu công khai rút lại sự ủng hộ được xem như một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với cách điều hành của Infantino.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027. UEFA vẫn còn thời gian tìm ứng viên đủ sức cạnh tranh và xây dựng liên minh với các liên đoàn bên ngoài châu Âu.

Theo AS, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi và Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani từng được nhắc đến. Tuy nhiên, chưa ai chính thức tuyên bố tranh cử.

Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn tại châu Phi, Nam Mỹ và châu Á. Vì vậy, UEFA khó thay đổi cục diện nếu không mở rộng được liên minh.

Dù vậy, vị thế của Infantino không còn chắc chắn như trước. Thất bại của FFE không chỉ khiến FIFA mất một kế hoạch thương mại lớn, mà còn làm lung lay nền tảng quyền lực của người đứng đầu tổ chức này.