Wenger đang đánh đổi danh tiếng vì Infantino

Sự im lặng trước cuộc khủng hoảng của FIFA khiến Arsene Wenger ngày càng khó giữ hình ảnh một trí thức từng quyết liệt bảo vệ những giá trị truyền thống của bóng đá.

Arsene Wenger thường xuyên xuất hiện bên cạnh Gianni Infantino kể từ khi gia nhập bộ máy FIFA năm 2019.

Khi quyền lực của Gianni Infantino bắt đầu lung lay, hàng loạt nhân vật trong bộ máy FIFA tìm cách giữ khoảng cách với Chủ tịch tổ chức này. Các cố vấn cấp cao từ chức, những quan chức điều hành phủ nhận liên quan, còn nhiều liên đoàn công khai phản đối kế hoạch bán một phần tài sản thương mại của World Cup cho giới đầu tư tư nhân.

Giữa làn sóng ấy, Arsene Wenger vẫn im lặng. Cựu HLV Arsenal không có nghĩa vụ phải công khai chỉ trích cấp trên. Cũng chưa có bằng chứng cho thấy ông biết hoặc tham gia xây dựng kế hoạch gây tranh cãi của Infantino. Tuy nhiên, với vị trí Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Wenger khó có thể đứng hoàn toàn ngoài câu chuyện.

Dự án được giới thiệu dưới danh nghĩa tạo thêm nguồn lực để phát triển bóng đá trên toàn thế giới. Đây chính là lĩnh vực thuộc phạm vi chuyên môn và trách nhiệm của Wenger. Vì vậy, dù công bằng hay không, dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi ông biết gì, nghĩ gì và sẽ lựa chọn đứng về phía nào.

Sự im lặng không đồng nghĩa với đồng lõa. Theo những thông tin được công bố, rất ít người trong tầng lớp lãnh đạo FIFA biết trước kế hoạch của Infantino. Giám đốc vận hành Kevin Lamour và cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đều khẳng định họ bị đặt vào thế bất ngờ.

Wenger có thể cũng không biết nhiều hơn. Nhưng vị thế của ông khác phần lớn những quan chức ít tên tuổi trong bộ máy FIFA. Công chúng quan tâm đến quan điểm của Wenger bởi ông từ lâu được xem là một trong những bộ óc lớn của bóng đá hiện đại.

Chính uy tín ấy từng khiến FIFA muốn đưa ông vào hệ thống. Đồng thời, sự hiện diện của Wenger bên cạnh Infantino cũng giúp Chủ tịch FIFA có thêm tính chính danh.

Uy tín của Wenger giúp Infantino mạnh hơn

Wenger gia nhập FIFA vào tháng 11/2019, một năm sau khi rời Arsenal. Hình ảnh hai người bắt tay và mỉm cười trước ống kính đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ ngày càng gần gũi.

Cựu HLV người Pháp thường xuất hiện bên cạnh Infantino tại các sự kiện lớn. Ông cùng Chủ tịch FIFA dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ngồi gần nhau trên khán đài World Cup và nhiều lần công khai ủng hộ những ý tưởng cải tổ bóng đá.

Sự im lặng của Wenger trước kế hoạch thương mại hóa World Cup khiến quan điểm của ông trở thành dấu hỏi.

Khi Infantino kỷ niệm 10 năm giữ chức Chủ tịch FIFA, Wenger ca ngợi ông là người luôn sẵn sàng tiến về phía trước và tạo ra những sáng kiến mới. Những phát biểu như vậy giúp củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo cải cách mà Infantino muốn xây dựng.

Wenger có thể không thuộc nhóm quyền lực thân cận nhất, nhưng ông đứng đủ gần để trở thành một trong những gương mặt đại diện cho bộ máy ấy. Với danh tiếng tích lũy qua hơn hai thập niên tại Arsenal, sự ủng hộ của ông có giá trị lớn hơn nhiều so với những lời tán thành từ các quan chức hành chính.

Đó cũng là lý do mối quan hệ này ngày càng khiến những người từng ngưỡng mộ Wenger cảm thấy khó chịu. Infantino bị chỉ trích vì tập trung quyền lực, thiếu minh bạch và liên tục đẩy bóng đá theo hướng thương mại hóa. Trong khi đó, Wenger từng được xem như một biểu tượng đạo đức và người bảo vệ các giá trị lâu dài của môn thể thao này.

Khi kế hoạch bán 20% cổ phần trong công ty thương mại của FIFA bị phanh phui, sự mâu thuẫn ấy trở nên rõ rệt hơn. Nếu các nhà đầu tư tư nhân sở hữu lợi ích trực tiếp trong World Cup, áp lực lợi nhuận có thể tác động đến thể thức, lịch thi đấu, giá vé và hàng loạt quyết định quan trọng khác.

Wenger, với vai trò phát triển bóng đá toàn cầu, đáng lẽ là một trong những người hiểu rõ nhất nguy cơ ấy. Tuy nhiên, trong khi UEFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á và Concacaf cùng lên tiếng, quan điểm của ông vẫn chưa được biết đến.

Wenger không cần phải lập tức chống lại Infantino để chứng minh sự trong sạch. Nhưng ông cũng không thể mãi dựa vào sự im lặng, bởi chính vị trí và uy tín của mình đã giúp bộ máy FIFA trở nên đáng tin hơn trong mắt công chúng.

Danh tiếng của Wenger giờ không chỉ phụ thuộc vào những gì ông trực tiếp làm, mà còn bị ảnh hưởng bởi những người ông lựa chọn đứng cạnh.

Khoảng cách giữa Wenger của Arsenal và Wenger của FIFA

Điều khiến nhiều người thất vọng không chỉ là mối quan hệ với Infantino, mà còn nằm ở sự thay đổi trong quan điểm của Wenger.

Khi còn dẫn dắt Arsenal, ông từng nhiều lần cảnh báo về sức mạnh làm biến dạng bóng đá của đồng tiền. Wenger dùng khái niệm “doping tài chính” để mô tả cách Chelsea và Manchester City chi tiêu, đồng thời phản đối việc những nguồn vốn khổng lồ phá vỡ sự cân bằng của cuộc chơi.

Quan điểm của Arsenal thời điểm ấy còn được thể hiện qua phát biểu nổi tiếng của cựu Phó chủ tịch David Dein. Khi Roman Abramovich mua Chelsea và đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng, Dein ví những chiếc “xe tăng Nga” đã tiến đến bãi cỏ của Arsenal và bắn những tờ 50 bảng về phía họ.

Wenger khi đó đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Ông xem bóng đá là một giá trị cần được bảo vệ trước sức ép từ tiền bạc, quyền lực và tham vọng của giới chủ.

Wenger từng quyết liệt phản đối ảnh hưởng của tiền bạc trong bóng đá khi còn dẫn dắt Arsenal.

Giờ đây, những người chỉ trích có thể cho rằng Wenger đang ngồi bên trong chính chiếc xe tăng ấy, hoặc ít nhất đứng rất gần phía sau. Ông làm việc cho một tổ chức vừa muốn trao một phần những tài sản quý giá nhất của bóng đá thế giới cho nhà đầu tư tư nhân.

Sự thay đổi còn thể hiện qua vấn đề mở rộng World Cup. Năm 2015, Wenger từng cảnh báo việc tăng số đội tham dự sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe cầu thủ. Sau khi gia nhập FIFA, ông lại trở thành người ủng hộ nhiều kế hoạch mở rộng giải đấu và gia tăng số trận.

Các quan điểm có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Wenger cũng có quyền tin rằng bóng đá cần cải tổ để phát triển. Tuy nhiên, khi những thay đổi ấy liên tục đi cùng lợi ích thương mại của FIFA, công chúng có lý do để nghi ngờ khoảng cách giữa những giá trị ông từng bảo vệ và vai trò hiện tại.

Wenger của Arsenal có lẽ sẽ là một trong những người phản đối kế hoạch bán một phần World Cup sắc sảo nhất. Ông đủ thông minh để nhìn thấy sự xung đột giữa lợi ích của nhà đầu tư và trách nhiệm của một tổ chức quản lý bóng đá.

Còn Wenger của FIFA sẽ nói gì thì chưa ai biết.

Sự im lặng không chứng minh ông liên quan đến kế hoạch, nhưng càng kéo dài, nó càng làm tổn hại hình ảnh của một người từng được xem là tiếng nói độc lập và có nguyên tắc.

Wenger đang đứng trước lựa chọn quan trọng. Ông có thể tiếp tục trung thành với Infantino và chấp nhận bị gắn với những quyết định của bộ máy FIFA, hoặc lên tiếng để xác định giới hạn mà mình không sẵn sàng vượt qua.

Danh tiếng được xây dựng trong 22 năm tại Arsenal khó sụp đổ chỉ vì một sự việc. Tuy nhiên, di sản ấy đang bị bào mòn bởi khoảng cách giữa Wenger của quá khứ và Wenger của hiện tại.