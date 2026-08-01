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Thể thao

Wenger thay Infantino làm Chủ tịch FIFA?

  • Thứ bảy, 1/8/2026 19:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Giữa làn sóng phản đối Gianni Infantino tăng mạnh, cựu HLV Arsene Wenger được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA.

Wenger là ứng viên cho chiếc ghế quyền lực ở FIFA.

Sức ép nhằm vào Chủ tịch Infantino gia tăng liên quan đến kế hoạch bán quyền khai thác World Cup. Nếu áp lực tiếp tục leo thang, ông hoàn toàn có thể phải rời ghế sớm hơn nhiệm kỳ hoặc đối mặt với một cuộc bầu cử đầy thách thức vào năm 2027.

Hiện chưa có ứng viên nào tuyên bố tranh cử, song nhiều cái tên quyền lực được nhắc đến như Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani và Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

Đáng chú ý, theo truyền thông Anh, Wenger được xem là ứng viên có nhiều lợi thế. Chiến lược gia huyền thoại người Pháp hiện giữ chức Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược phát triển bóng đá thế giới.

Với uy tín lớn sau hơn hai thập kỷ dẫn dắt Arsenal cùng kinh nghiệm làm việc trong bộ máy FIFA, Wenger được đánh giá đủ năng lực để kế nhiệm Infantino nếu nhận được sự ủng hộ từ các Liên đoàn thành viên.

Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Wenger là nhân vật có tiếng nói quan trọng trong các cải cách luật thi đấu và định hướng phát triển bóng đá toàn cầu. Chính vị thế này giúp ông trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nếu FIFA bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Trong khi đó, Ceferin được xem là đối thủ nặng ký nhất nhờ nhiều năm dẫn dắt UEFA và liên tục đối đầu với FIFA trong các vấn đề lớn. Tuy nhiên, ông được cho là hài lòng với vai trò hiện tại và chỉ cân nhắc tranh cử nếu không còn lựa chọn phù hợp.

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Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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