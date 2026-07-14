Argentina chọn 'áo may mắn' đấu tuyển Anh

Argentina nhiều khả năng mặc bộ áo sân khách màu xanh đậm trong trận bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh, tái hiện hình ảnh gắn liền với Diego Maradona ở World Cup 1986.

Argentina muốn tái hiện ký ức World Cup 1986 khi chọn bộ áo xanh từng gắn với Diego Maradona trước cuộc đối đầu tuyển Anh.

Theo Telegraph, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đề nghị FIFA cho phép đội tuyển sử dụng bộ trang phục màu xanh thay vì áo sọc xanh - trắng truyền thống. Đây là mẫu áo Maradona mặc khi ghi hai bàn thắng lịch sử vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986, gồm pha lập công gây tranh cãi mang tên "Bàn tay của Chúa" và siêu phẩm "Bàn thắng thế kỷ".

Trong mắt người hâm mộ Argentina, màu áo xanh còn được xem là biểu tượng may mắn mỗi khi đối đầu tuyển Anh. Năm 1998, Argentina cũng mặc bộ trang phục này khi loại "Tam sư" trên chấm luân lưu, trận đấu nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham sau pha va chạm cùng Diego Simeone.

Ngược lại, ở ba lần để thua tuyển Anh tại World Cup các năm 1962, 1966 và 2002, Argentina đều sử dụng bộ áo sân nhà truyền thống.

Không chỉ trên sân cỏ, màn "đấu trí" giữa hai đội cũng bắt đầu nóng lên. Báo chí Argentina liên tục khai thác thông tin Jude Bellingham gặp vấn đề ở vai sau trận tứ kết, cho rằng tiền vệ của tuyển Anh thi đấu trong tình trạng đau đớn. Một số tờ báo còn đăng cận cảnh vết sẹo sau ca phẫu thuật vai của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid.

Phía người hâm mộ Anh lập tức đáp trả trên mạng xã hội bằng một bức ảnh chế gây chú ý. Trong hình, Harry Kane và Lionel Messi đứng hai bên, còn cựu Thủ tướng Margaret Thatcher xuất hiện trong vai trọng tài. Đây là cách CĐV "Tam sư" nhắc lại cuộc chiến Falklands năm 1982, đồng thời châm biếm những nghi ngờ cho rằng FIFA đang tạo điều kiện để Argentina và Messi tiến vào chung kết.

Theo tờ Crónica, Lionel Messi chưa từng đối đầu tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tờ báo đặt câu hỏi: "Messi còn thiếu điều gì trong sự nghiệp?", rồi tự trả lời: "Một trận đấu với tuyển Anh."

Trận bán kết tại Atlanta vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch, mà còn gợi lại một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ và cảm xúc nhất lịch sử World Cup. Bốn thập kỷ sau đêm Maradona khiến người Anh ôm hận ở Mexico, Argentina một lần nữa muốn viết tiếp câu chuyện của mình, bắt đầu từ chính màu áo từng đi vào lịch sử.