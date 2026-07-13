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Thể thao World Cup 2026

CĐV Anh lo trọng tài 'chống lưng' Argentina ở bán kết World Cup

  • Thứ hai, 13/7/2026 18:48 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Đại chiến Anh - Argentina chưa diễn ra, nhưng tranh cãi về trọng tài đã sớm nóng lên khi nhiều CĐV "Tam sư" nghi ngờ nhà đương kim vô địch nhận được quá nhiều ưu ái.

Hành trình của Argentina ở World Cup 2026 gây tranh cãi.

Hôm 12/7, chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 làm bùng nổ tranh cãi về công tác trọng tài. Tâm điểm là tình huống Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ sau khi VAR can thiệp. Quyết định khiến Thụy Sĩ chỉ còn 10 người trước khi gục ngã trong hiệp phụ.

Sau trận đấu, hàng loạt cầu thủ Thụy Sĩ chỉ trích trọng tài Joao Pinheiro. Trung vệ Manuel Akanji cho rằng đội nhà phải thi đấu trong một trận cầu "quá thiên vị", còn Remo Freuler và HLV Murat Yakin đều yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) giải thích về cách VAR được sử dụng trong tình huống dẫn đến thẻ đỏ.

Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ nhất lại đến từ người hâm mộ Anh. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Tam sư" lo lắng trước trận bán kết với Argentina vào lúc 2h ngày 16/7. Không ít ý kiến cho rằng các quyết định gây tranh cãi ở những trận đấu trước mang lại lợi thế cho Argentina.

Một CĐV viết: "Nếu trọng tài không giúp Argentina nữa thì Anh sẽ đánh bại họ". Người khác bình luận: "Anh sẽ phải đối đầu không chỉ với 11 cầu thủ Argentina mà còn với cả trọng tài". CĐV khác khẳng định: "Tuyển Anh phải cực kỳ cẩn trọng. Các trọng tài sẽ làm mọi cách để đưa Argentina vào chung kết".

Ngay cả chuyên gia luật của BBC, Dale Johnson, cũng cho rằng tình huống VAR dẫn đến thẻ đỏ của Embolo chưa thật sự thuyết phục. Trước đó, HLV Thomas Tuchel cũng công khai chỉ trích chất lượng điều hành của các trọng tài tại World Cup 2026.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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